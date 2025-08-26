IDF: Η πρώτη έρευνα για το νοσοκομείο Νάσερ έδειξε ότι υπήρχε κάμερα της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αρχική έρευνα για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκαν μεταξύ άλλων πέντε δημοσιογράφοι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες εντόπισαν μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» στην περιοχή για την παρακολούθηση των δυνάμεών του, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να σκοτωθούν πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για αυτό που χαρακτήρισε «τραγική ατυχία».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Μια αρχική έρευνα σχετικά με την επίθεση στην κάμερα παρατήρησης στο Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, που έλαβε χώρα χθες (Δευτέρα), 25 Αυγούστου 2025, υποβλήθηκε σήμερα (Τρίτη) στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, από τον Διοικητή της Νότιας Διοίκησης, Στρατηγό Γιανίβ Ασόρ.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκολάνι, που επιχειρούσαν στην περιοχή για την εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών, εντόπισαν μια κάμερα τοποθετημένη από τη Χαμάς στην περιοχή του Νοσοκομείου Νάσερ. Η κάμερα χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού και την καθοδήγηση τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον τους.

Το συμπέρασμα υποστηρίζεται από την τεκμηριωμένη χρήση νοσοκομείων από τρομοκρατικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και από πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη χρήση του Νοσοκομείου Νάσερ για τρομοκρατικές δραστηριότητες από την έναρξη της σύγκρουσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα στρατεύματα επιχείρησαν να εξαλείψουν την απειλή, χτυπώντας και αποσυναρμολογώντας την κάμερα.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έλαβε τα αρχικά συμπεράσματα και έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τόνισε ότι ο εχθρός διεξάγει εκτεταμένη και μυστική συλλογή οπτικών πληροφοριών, εκμεταλλευόμενος κυνικά ευαίσθητες τοποθεσίες και πολιτικές υποδομές, όπως το Νοσοκομείο Νάσερ, για την εκτέλεση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Ο Αρχηγός πρόσθεσε ότι έξι από τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν τρομοκράτες, ένας εκ των οποίων συμμετείχε στη διείσδυση σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, και εξέφρασε λύπη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε πολίτες.

Επιπλέον, έδωσε εντολή για περαιτέρω εξέταση διαφόρων θεμάτων: την έγκριση πυρομαχικών και τον χρονισμό της επίθεσης, καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πεδίο. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του IDF κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους αποκλειστικά προς στρατιωτικούς στόχους».