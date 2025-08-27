IDF: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη» στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια"» σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για καταυλισμούς σκηνών, κέντρα διανομής βοήθειας και υποδομές ύδρευσης.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 5.000 άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί από τη βόρεια Γάζα προς το Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Λωρίδα και στο Χαν Γιουνίς στο νότο από τις 20 Αυγούστου. Άλλοι 8.000 έχουν εκτοπιστεί δυτικά της πόλης της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων εκτοπισμένων από το τέλος της εκεχειρίας του Μαρτίου σε περισσότερους από 800.000.

#عاجل ‼️بيان مهم إلى سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة وشمال القطاع بخصوص ما ينشر من إشاعات كاذبة بأنه لا يوجد مكان فارغ في جنوب القطاع لانتقال السكان

⭕️قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات… pic.twitter.com/SfApZFZKYb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2025

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.