IDF: Εξουδετερώθηκαν πάνω από 250 μέλη της Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πάνω από 250 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο μεγάλο κύμα επιθέσεων της περασμένης εβδομάδας εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ανώτερων διοικητών.

«Μετά από συνεχή παρακολούθηση πληροφοριών από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών» από τις ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στις 8 Απριλίου, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι μπορεί τώρα να επιβεβαιώσει «ότι ο αριθμός των τρομοκρατών που εξοντώθηκαν στην επίθεση στη Βηρυτό, την κοιλάδα Μπεκάα και το νότιο Λίβανο έχει ξεπεράσει τους 250».

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι συνεχίζει να επαληθεύει επιπλέον θανάτους, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος.

Σύμφωνα με τον στρατό, μεταξύ των διοικητών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στις επιδρομές ήταν ο Χασάν Μουσταφά Νάσερ, επικεφαλής του αρχηγείου εφοδιαστικής της Χεζμπολάχ, ο Αλί Κασέμ, ο Αμπού Αλί Αμπάς και ο Αλί Χιτζάζι, ανώτεροι διοικητές στη μονάδα πληροφοριών της Χεζμπολάχ, και ο Αμπού Μουχάμαντ Χαμπίμπ, αναπληρωτής επικεφαλής της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ.

Ένας ανώτερος αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών λέει ότι αυτοί οι διοικητές της Χεζμπολάχ είχαν «εκτεταμένη εμπειρία και γνώσεις που τώρα έχουν περιοριστεί».

«Μέσα σε ένα λεπτό, χτυπήσαμε δεκάδες κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και εξαλείψαμε εκατοντάδες τρομοκράτες. Η εξάλειψη των διοικητών οδήγησε σε μια στρατηγική και ευρεία επίδραση που επηρέασε όλες τις διαστάσεις των δυνατοτήτων της οργάνωσης», λέει ο αξιωματικός.

«Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του χτυπήματος και ανακαλύπτουμε καθημερινά περισσότερους εξοντωμένους τρομοκράτες», προσθέτει.