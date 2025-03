IDF: Εξουδετερώθηκαν άλλα δυο ηγετικά στελέχη της Χαμάς

Οι IDF και η Shin Bet ανακοίνωσαν ότι άλλα δύο κορυφαία στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ένας κατονομάζεται από τον στρατό ως ο Ρασίντ Τζαχτζούχ , επικεφαλής του «γενικού μηχανισμού ασφαλείας» της Χαμάς. Ο Τζαχτζούχ είχε αντικαταστήσει τον Σάμι Οντέχ, ο οποίος σκοτώθηκε, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της Χαμάς, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Ιούλιο του 2024.

