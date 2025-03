IDF: Εξουδετέρωσαν τον διοικητή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς

Την εξουδετέρωση του διοικητή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς στη νότια Γάζα, Οσάμα Ταμπάς ανακοίνωσαν οι IDF την Παρασκευή (21/03).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ταμπάς ήταν επίσης επικεφαλής της μονάδας επιτήρησης και στόχευσης της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει:

«Εξουδετερώθηκε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς στη νότια Γάζα και επικεφαλής της μονάδας παρακολούθησης και στόχευσης της Χαμάς, Οσάμα Ταμπάς.

Ο Ταμπάς κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στη Χαμάς, μεταξύ των οποίων διοικητής τάγματος στην ταξιαρχία Χαν Γιουνίς.

Ο Ταμπάς ήταν επίσης υπεύθυνος για τη χάραξη της στρατηγικής μάχης της Χαμάς στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των πληροφοριών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη νότια Γάζα και την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή».

