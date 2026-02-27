IDF: Εξουδετέρωσαν στελέχη της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγα στη Ράφα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά στελεχών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού αρκετοί ένοπλοι βγήκαν από σήραγγα στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Ράφα, σημειώνουν οι Times of Israel.

⭕️WATCH: Armed terrorists emerging from underground ​terror infrastructure in eastern Rafah, in violation of the ceasefire. As a result, the IDF precisely struck some of the terrorists. pic.twitter.com/esud05Je8X — Israel Defense Forces (@IDF) February 27, 2026

Σύμφωνα με τους IDF, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι που σταθμεύουν στην ανατολική Ράφα εντόπισαν χθες ένοπλα στελέχη να εξέρχονται από σήραγγα.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ένοπλοι «παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός». Στη συνέχεια, ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα, εξουδετερώνοντας αρκετά από τα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άτομα.