IDF: Εξουδετέρωσαν στελέχη της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγα στη Ράφα
IDF: Εξουδετέρωσαν στελέχη της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγα στη Ράφα

27/02/2026 • 14:28
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά στελεχών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού αρκετοί ένοπλοι βγήκαν από σήραγγα στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Ράφα, σημειώνουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τους IDF, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι που σταθμεύουν στην ανατολική Ράφα εντόπισαν χθες ένοπλα στελέχη να εξέρχονται από σήραγγα.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι ένοπλοι «παραβίασαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός». Στη συνέχεια,  ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα, εξουδετερώνοντας αρκετά από τα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε άτομα. 

