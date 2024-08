IDF: Eξουδετερώσαμε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Δύο τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν έπειτα από αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, στο Μαρτζαγιούν, όπως αναφέρουν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο έπληξε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

Separately, fighter jets struck a building used by Hezbollah in Ayta ash-Shab, the IDF adds.



The strike was carried out by a drone.



Separately, fighter jets struck a building used by Hezbollah in Ayta ash-Shab, the IDF adds.



