IDF: Εξουδετερώσαμε τον περιφερειακό διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη δολοφονία ενός περιφερειακού διοικητή της Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από την αεροπορική επιδρομή.

Η δολοφονία του Χασάν Σαλαμέχ, γνωστού και ως Αμπού Χουσεΐν Ραάμπ, ανακοινώθηκε αρχικά τη Δευτέρα από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Ο Σαλαμέχ ηγούνταν της Μονάδας Νασρ της Χεζμπολάχ, μίας από τις τρεις περιφερειακές μεραρχίες της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο. Η μονάδα είναι υπεύθυνη για την περιοχή μεταξύ του όρους Ντοβ και της Μπιντ Τζμπάιλ.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι ο Σαλαμέχ στοχοποιήθηκε από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στην πόλη Τζουάιγια, στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Σαλαμέχ υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους στη Χεζμπολάχ όλα αυτά τα χρόνια και ανέλαβε τη διοίκηση της Μονάδας Νασρ μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Ταλέμπ Αμπντουλάχ, τον Ιούνιο του 2024.

בתקיפה לילית מדויקת בדרום לבנון: צה"ל מאשר כי חוסל מפקד יחידת 'נאצר' בארגון הטרור חיזבאללה



שלשום (א') חיל האוויר תקף, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון במרחב ג'ויא וחיסל את חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' בארגון הטרור חיזבאללה.



סלאמה נכנס לתפקיד מפקד היחידה לאחר חיסול קודמו בתפקיד, אבו… pic.twitter.com/b9AEYmn5Az — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026

