Ισραηλινές Δυνάμεις: Επιτεθήκαμε στο υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον των κεντρικών γραφείων του υπουργείου Πληροφοριών και του υπουργείου Άμυνας του Ιράν στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε «δεκάδες κεντρικά γραφεία του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», συμπεριλαμβανομένων των βάσεων των σωμάτων ελέγχου του πλήθους.

Στο πλαίσιο των αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε «σε αρχηγεία και βάσεις υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας, οι οποίες υπάγονται στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και είναι υπεύθυνες για την καταστολή των διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης βίας και συλλήψεων πολιτών. Η επίθεση σε αυτές τις βάσεις επιδεινώνει τη ζημιά στις κατασταλτικές ικανότητες του καθεστώτος.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι χτύπησε «πάνω από 10 αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών – την κύρια υπηρεσία πληροφοριών του καθεστώτος – καθώς και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κουντς».

«Οι επιθέσεις στόχευαν αρχηγεία όπου η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εντόπισε δραστηριότητα στρατιωτών του καθεστώτος», προσθέτει και σημείωσε ότι «η Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να επιτίθεται σε εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους, σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όπλων για τις ιρανικές δυνάμεις, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης».

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 2, 2026

