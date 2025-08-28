IDF: Εντείνονται οι επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνέχισε κι ενέτεινε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προέδρευσε στον Λευκό Οίκο συνεδρίασης «πολιτικού» χαρακτήρα για την ένοπλη σύρραξη, είπε Αμερικανός αξιωματούχος.

Όμως δεν δημοσιοποιήθηκε ουσιαστικά καμιά λεπτομέρεια για τη συνάντηση αυτή, που αναγγέλθηκε από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ως «ευρεία σύσκεψη» για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας — από όπου πριν από μερικούς μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως ήθελε να φύγει ο πληθυσμός για να οικοδομηθεί η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, διεθνής ειδικός απεσταλμένος στην Εγγύς Ανατολή από το 2007 ως το 2015, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» η απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε στις αρχές του μήνα επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, πρωτεύουσα του θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε ότι η πόλη θα καταστραφεί ολοσχερώς αν η Χαμάς δεν δεχτεί να αφοπλιστεί και να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους, αν δεν αποδεχτεί «τους όρους» της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη στην ημέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στον θύλακο 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.