IDF: Εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Υεμένη - Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο την Κυριακή (13/04) για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν για λίγο στην Ιερουσαλήμ, και ακολούθησαν θόρυβοι που ακούγονταν από μακριά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Σειρήνες ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ αφότου εξακριβώθηκε ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Τα αποτελέσματα εξετάζονται», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση στα εβραϊκά, ο στρατός ανέφερε ότι «δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά τα φαινόμενα από την Υεμένη».

«Προσπάθειες αναχαίτισης έλαβαν χώρα, και τα αποτελέσματά τους εξετάζονται», διευκρίνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κλήθηκαν να παραμείνουν σε καθορισμένα καταφύγια τουλάχιστον δέκα λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες.

