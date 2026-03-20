IDF: Έχουμε σκοτώσει πάνω από 570 μέλη της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι από την αρχή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, έχει εξουδετερώσει πάνω από 570 μέλη της Χεζμπολάχ, περιλαμβανομένων 220 μελών της ελίτ μονάδας Ραντβάν, η οποία θεωρείται η κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας της Χεζμπολάχ.

As part of the forward defensive effort, IDF troops continue targeted ground operations in southern Lebanon against Hezbollah and have struck +2,000 terror targets struck:



📍~120 Hezbollah command posts

📦100+ weapons storage facilities

🚀130+ missile launchers

— Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν πλήξει πάνω από 2.000 στόχους στη διάρκεια των τελευταίων τριών εβδομάδων, με τον στρατό να αναφέρει 120 διοικητικά κέντρα, 100 αποθήκες όπλων και 130 εκτοξευτές πυραύλων να είναι μεταξύ των στρατηγικών στόχων που καταστράφηκαν.