IDF: Έφοδος του στρατού σε νοσοκομείο της Γάζας όπου βρίσκονταν τρομοκράτες της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν άρματα μάχης και μπουλντόζες εισέβαλαν τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη βόρεια Γάζα σε μια επιχείρηση που, όπως είπαν, είχε στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς που είχαν ανασυνταχθεί στην ιατρική εγκατάσταση, πυροδοτώντας μια πολύωρη μάχη που και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι είχε ως αποτέλεσμα θύματα.

Η επιδρομή ξεκίνησε πριν από τα ξημερώματα, με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, τον υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι, να λέει σε δήλωση μέσω βίντεο ότι τα στρατεύματα επιχειρούσαν σε "περιορισμένες περιοχές" του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Περισσότερες από 12 ώρες αργότερα, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της «εμπλέκονται σε σφοδρές συγκρούσεις με εχθρικές δυνάμεις» κοντά στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, τον άμεσο τερματισμό όλων των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χαμάς στα νοσοκομεία της Γάζας ζητά η πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και στους Διεθνείς Οργανισμούς, Μειράβ Εϊλόν Σαχάρ, τονίζοντας ότι η χώρα της είναι πρόθυμη να παράσχει οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια τόσο στα νοσοκομεία της Γάζας όσο και στους ασθενείς τους.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρέσβης του Ισραήλ απαντάει ουσιαστικά σε ανάρτηση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρο Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος και αναφέρει πως «τα νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να είναι πεδία μάχης» και ζητά «κατάπαυση του πυρός».

Αρχικά η κ. Shahar τονίζει πως «ανησυχούμε επίσης τρομερά, κ. Τέντρο, ότι η Χαμάς για άλλη μια φορά στρατιωτικοποιεί τα νοσοκομεία στη Γάζα, χρησιμοποιώντας τους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες» και προσθέτει πως «το IDF απέτρεψε τρομοκρατικές δραστηριότητες στο νοσοκομείο αλ - Σίφα, όπου δρούσε ο αρχηγός των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς».

Και καταλήγει στην απάντησή της: «Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να παράσχει οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια στο νοσοκομείο και στους ασθενείς. Το αίτημά μας είναι απλό: άμεσο τέλος σε όλες τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς στο νοσοκομείο».

