IDF: Αποκαταστάθηκε η εκεχειρία στη Γάζα μετά τις επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζα είναι και πάλι σε ισχύ, μετά από «μια σειρά σημαντικών επιθέσεων» εναντίον δεκάδων στόχων και μελών της Χαμάς.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας και μετά από μια σειρά επιθέσεων, κατά τις οποίες χτυπήθηκαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι και τρομοκράτες, ο IDF άρχισε να επιβάλλει εκ νέου την εκεχειρία, μετά την παραβίασή της από τη Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε δήλωσή του.

Oι IDF τόνισαν ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, χτύπησε πάνω από 30 διοικητές της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο IDF θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε παραβίασή της», κατέληξε η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Τραμπ: Δεν κινδυνεύει η συμφωνηθείσα εκεχειρία

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».