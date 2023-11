IDF: Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων προς τη νότια Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν σήμερα Σάββατο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι να απομακρυνθούν με ασφάλεια προς το νότο.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, αναφέρει στο Χ ότι ο δρόμος Σαλάχ α Ντιν θα είναι ανοιχτός για την κίνηση προς νότο μέχρι τις 4 μ.μ.

Ο ίδιος προτρέπει τους κατοίκους των γειτονιών της πόλης της Γάζας Tel el-Hawa, Sabra, δυτικά Zeitoun, Shejaiya και Tuffah να επωφεληθούν από το διάδρομο για να φτάσουν στην «ανθρωπιστική ζώνη» στην περιοχή al-Mawasi της νότιας Γάζας.

«Σας προτρέπουμε να εκκενώσετε επειγόντως γιατί είναι επικίνδυνο να παραμείνετε εκεί», λέει.

Επιπλέον, ο Adraee σημειώνει ότι οι IDF θα προβούν σε τακτικές παύσεις στις στρατιωτικές δραστηριότητες στον καταυλισμό al-Shabura κοντά στη Ράφα στη νότια Γάζα, μεταξύ 10 π.μ. και 2 μ.μ., για «ανθρωπιστικούς σκοπούς».

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μετέδωσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν σήμερα, Σάββατο κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα της εφόδου τους στο νοσοκομείο Aλ Σίφα στη Γάζα εντολή από μεγάφωνα για την εκκένωσή του «σε μια ώρα». Μετά την εντολή, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται πεζή, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του AFP. Ωστόσο, 450 ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, καθώς δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Oι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αρνούνται ότι ζήτησαν την εκκένωση του νοσοκομείου Σίφα της Γάζας εντός μίας ώρας, λέγοντας ότι ανταποκρίθηκαν μόνο στα αιτήματα του διευθυντή του ιατρικού κέντρου που ζήτησε μια ασφαλή διαδρομή για όσους επιθυμούν να φύγουν.

«Σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός Στρατός αποδέχθηκε το αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα να επιτρέψει στους πολίτες της Γάζας που βρίσκονταν στο νοσοκομείο και θα ήθελαν να το εκκενώσουν μέσω της ασφαλούς οδού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

«Σε κανένα σημείο ο IDF δεν διέταξε την εκκένωση ασθενών ή ιατρικών ομάδων και στην πραγματικότητα πρότεινε ότι οποιοδήποτε αίτημα για ιατρική εκκένωση θα διευκολυνθεί από το IDF», αναφέρει.

«Το ιατρικό προσωπικό θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να υποστηρίξει ασθενείς που δεν μπορούν να το εκκενώσουν», κατέληξε.

Οι IDF δημοσίευσαν βίντεο από επιχείρηση της επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων Ντουντεβάν (Dundevan) στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι άνδρες της Ντουντεβάν εισέβαλαν σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιεί η Χαμάς και σκότωσαν τους τρομοκράτες.

Οι άνδρες της Ντουντεβάν βρήκαν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό της Χαμάς σε γυμνάσιο στη Γάζα. Επίσης, σύμφωνα με τις IDF, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι διοικητή της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπου βρήκαν όπλα και εγχειρίδια οδηγιών.

