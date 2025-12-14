IDF: Αναστέλλεται προσωρινά ένα πλήγμα εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει «προσωρινά» ένα πλήγμα που θα εξαπέλυε χθες Σάββατο με στόχο, όπως είχε επισημάνει, στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2024 βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία, έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης, παράλληλα με τον πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά την εκεχειρία αυτή, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου και στοχοθετεί μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ προκειμένου να την εμποδίσει να επανεξοπλιστεί.

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση ανακοινώνοντας επικείμενο πλήγμα και καλώντας τους κατοίκους της κοινότητας Γιανούχ, στον νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως.

Στη συνέχεια ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι το πλήγμα «ανεστάλη προσωρινά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εξακολουθούν να παρακολουθούν τον στόχο».

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού ο λιβανέζικος στρατό «ζήτησε (…)πρόσβαση στον εν λόγω χώρο (...) προκειμένου να αντιμετωπίσει μια παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», έγραψε στο X.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα επιτρέψει» στη Χεζμπολάχ «να αναπτυχθεί εκ νέου ή να επανεξοπλιστεί», υπογράμμισε ο Αντραΐ.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου σημείωσε ότι ο στρατός αρχικά επιχείρησε να ερευνήσει το κτίριο που ήθελε να στοχεύσει ο ισραηλινός στρατός, αλλά απέτυχε λόγω της αντίθεσης των κατοίκων.

Η πηγή αυτή πρόσθεσε μιλώντας στο AFP ότι ο στρατός του Λιβάνου κατάφερε να επιστρέψει αργότερα στο σημείο και να ερευνήσει το κτίριο, καθώς οι κάτοικοι ένιωσαν ότι «απειλούνται» και απομακρύνθηκαν φοβούμενοι ένα πλήγμα.

Ο λιβανέζικος στρατός θα πρέπει να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του έτους την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ που βρίσκονται μεταξύ της μεθορίου με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα, με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πριν έναν χρόνο τέθηκε σε ισχύ ένας μηχανισμός παρακολούθησης της εκεχειρίας στον οποίο συμμετέχουν ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και η Γαλλία.