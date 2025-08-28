IDF: Ανακάλυψαν και κατέστρεψαν τούνελ της Χαμάς μήκους 1 χλμ. στη νότια Γάζα (vid)

Στρατιώτες των IDF που επιχειρούσαν στην περιοχή Zeitoun της νότιας Γάζας ανακάλυψαν και κατέστρεψαν ένα τούνελ της Χαμάς μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, εξοπλισμένο με χώρους διαμονής και όπλα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στρατιώτες της 7ης Ταξιαρχίας, υπό την 99η Μεραρχία, εντόπισαν το υπόγειο τούνελ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις IDF, το τούνελ χρησιμοποιούνταν από μέλη της Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Επιπλέον, η ταξιαρχία, σε συνεργασία με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, αποσυναρμολόγησε άλλες τρομοκρατικές υποδομές, κατάσχεσε επιπλέον όπλα και εξουδετέρωσε αρκετούς τρομοκράτες που φέρονται να αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή.

Πηγή: Times of Israel