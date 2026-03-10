IDF: Το 50% των ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ είχαν κεφαλές με βόμβες διασποράς

Το 50% των ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ είχαν κεφαλές με βόμβες διασποράς, σύμφωνα με εκτίμηση των IDF.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις ισραηλινού στρατού, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές βόμβας διασποράς.

Οι κεφαλές βόμβας διασποράς διασκορπίζουν αδιακρίτως δεκάδες υποβόμβες, η καθεμία με αρκετά κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων ήταν αποτελεσματική αλλά δύσκολη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τόνισαν ότι η αεράμυνα του Ισραήλ δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF, οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν ως στόχο κατοικημένες περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βασικές υποδομές.

Οι επιθέσεις από το Ιράν τις τελευταίες ημέρες αποτελούνταν από έναν ή λίγους πυραύλους κάθε φορά. Oι IDF πιστεύουν ότι το Ιράν δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει συντονισμένες, μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

