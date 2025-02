Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε την Τετάρτη (05/02) ότι το δεξί φτερό ενός τζετ της Japan Airlines χτύπησε το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Η FAA ανέστειλε προσωρινά ορισμένες πτήσεις προς το αεροδρόμιο αυτό, λόγω του συμβάντος, το οποίο διερευνάται.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος της Delta, ένα Boeing 738-800 με 142 επιβάτες και προορισμό το Πουέρτο Βαγιάρτα, περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπάγωσης, όταν χτυπήθηκε από το Boeing 787-9 Dreamliner της Japan Airline, το οποίο είχε προσγειωθεί, προερχόμενο από το Τόκιο.

Η Delta ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες της θα ταξιδέψουν με άλλο αεροσκάφος. Η εταιρεία θα συνεργαστεί επίσης με την FAA και άλλες υπηρεσίες στην έρευνα.

Η Japan Airlines δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

