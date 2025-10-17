Ιαπωνία: Στις 21 Οκτωβρίου η ψηφοφορία για την εκλογή πρωθυπουργού 

Η επιτροπή προγραμματισμού της κάτω βουλής της Ιαπωνίας συμφώνησε να διεξαγάγει κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού στις 21 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ανώτερο μέλος της επιτροπής στο Reuters την Παρασκευή.

Ενώ το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), με ηγέτη τη νέα του πρόεδρο Σανάε Τακαΐτσι, πρότεινε την ημερομηνία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκαν στο χρονοδιάγραμμα, επικαλούμενοι τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού.

Το LDP έχει προσεγγίσει το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης -Japan Innovation Party- σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων και να επεκτείνει τον συνασπισμό του, κάτι που θα επέτρεπε στην Τακαΐτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Μια σειρά από διπλωματικές εκδηλώσεις περιμένουν τον νέο πρωθυπουργό προς το τέλος του μήνα, από διεθνείς συνόδους κορυφής στη Μαλαισία και τη Νότια Κορέα έως την αναμενόμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία.