Ιαπωνία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Σιγκερού Ισίμπα, μετά την εκλογική ήττα του Ιουλίου

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), μετέδωσε την Κυριακή η κρατική τηλεόραση της χώρας (NHK).

Το δημοσίευμα πρόσθεσε πως ο ίδιος θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 12:00 της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

Η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πρωθυπουργού, σε μια θητεία που χαρακτηρίστηκε από αρκετές σημαντικές εκλογικές ήττες.

Πρόσφατα, ο Ισίμπα αντιμετώπισε για εβδομάδες ιδιαίτερα έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του να παραιτηθεί, μετά την εκλογική ήττα του Ιουλίου που άφησε την κυβερνητική συμμαχία χωρίς πλειοψηφία σε καμία από τα δύο κοινοβουλευτικά Σώματα της Ιαπωνίας.

Η παραίτηση ενδέχεται να τροφοδοτήσει την πολιτική αβεβαιότητα τις επόμενες εβδομάδες, έως ότου το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα επιλέξει τον διάδοχό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιαπωνικών media, τα στελέχη του κόμματος έχουν ήδη αρχίσει να ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού.

Οι υποψήφιοι διάδοχοι του Ισίμπα θα χρειαστούν τουλάχιστον τη στήριξη 20 βουλευτών ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν το αξίωμα.

Οι βουλευτές του LDP έχουν προγραμματίσει να ψηφίσουν τη Δευτέρα για το αν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές για την ηγεσία.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών η κυβέρνηση του Ισίμπα κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Τόκιο δεσμεύτηκε να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών από τις ΗΠΑ στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας.