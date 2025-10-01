Ιαπωνία: Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συζήτησαν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία

Οι υπουργοί Οικονομικών της «Ομάδας των Επτά» (G7) μεγάλων οικονομιών συναντήθηκαν την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών, Κατσινόμπου Κάτο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κάτο δήλωσε ότι θα απόσχει από το να σχολιάσει λεπτομέρειες των συζητήσεών τους, αλλά είπε ότι ήταν «σημαντικό» το γεγονός ότι οι χώρες της G7 επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία.