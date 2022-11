IAEA: Συνάντηση Γκρόσι με Ρώσους αξιωματούχους για τη Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα πυρηνικά συναντήθηκε με ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη για να συζητήσει την ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Το εργοστάσιο, το οποίο κατέλαβε η Ρωσία λίγο μετά την εισβολή της, συγκλονίστηκε ξανά από βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε νέες εκκλήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω του για την αποφυγή πυρηνικής καταστροφής, όπως ανέφερε το Reuters.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν κατηγορήσει η μια την άλλη για βομβαρδισμούς στο εργοστάσιο τους τελευταίους μήνες που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια καταστρέφοντας τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν το εργοστάσιο και είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη των καυσίμων των έξι αντιδραστήρων και την αποφυγή πυρηνικής κατάρρευσης.

«Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ @rafaelmgrossi συνάντησε μια ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ΓΔ Rosatom Alexey Likhachev σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με επιχειρησιακές πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό #Zaporizhzhya στην Ουκρανία και για την επείγουσα δημιουργία ζώνης πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας», ανέφερε ο ΔΟΑΕ στο Twitter.

