ΗΑΕ: Το Αμπού Ντάμπι αποσύρει τις δυνάμεις του από την Υεμένη στην κρίση με τη Σαουδική Αραβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους από την Υεμένη μετά την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας σε έκκληση για αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΑΕ από τη χώρα εντός 24 ωρών, σε μια μεγάλη κρίση μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου και πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Τα ΗΑΕ έκαναν την ανακοίνωση αυτή μερικές ώρες έπειτα από αεροπορικό πλήγμα από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης.

Η επίθεση σε φορτίο όπλων που συνδέεται με τα ΗΑΕ, όπως ανέφερε το Ριάντ, αποτελεί την πιο σημαντική κλιμάκωση μέχρι σήμερα ανάμεσα στο Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι σε μια διευρυνόμενη ρήξη μεταξύ των δύο μοναρχιών του Κόλπου.

Κάποτε πυλώνες της περιφερειακής σταθερότητας, οι δύο ισχυρές χώρες του Κόλπου βλέπουν τα συμφέροντά τους να αποκλίνουν στα πάντα από τις ποσοστώσεις πετρελαίου μέχρι τη γεωπολιτική επιρροή.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι έθεσε εθελοντικά τέλος στην αποστολή των μονάδων του κατά της τρομοκρατίας στην Υεμένη, τις μοναδικές δυνάμεις που είχε στη χώρα μετά την «ολοκλήρωση» της στρατιωτικής παρουσίας του στην Υεμένη το 2019.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η «εναπομείνασα παρουσία περιορίζεται σε ειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο προσπαθειών κατά της τρομοκρατίας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους».

Ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση έπειτα από πρόσφατες εξελίξεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο ανακοίνωσε που εξέδωσε το υπουργείο.

Διακηρύσσοντας πως η εθνική ασφάλειά της είναι κόκκινη γραμμή, η Σαουδική Αραβία υποστήριξε νωρίτερα σήμερα πως τα ΗΑΕ πίεσαν τους αυτονομιστές της νότιας Υεμένης να διενεργήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που έφθασαν μέχρι τα σύνορα του βασιλείου.

Ήταν η πιο σκληρή γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα το Ριάντ εναντίον των ΗΑΕ στη διαφωνία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που συνεργάστηκαν κάποτε σε έναν συνασπισμό εναντίον του συνδεόμενου με το Ιράν κινήματος Χούθι της Υεμένης τα συμφέροντα των οποίων όμως στην Υεμένη αποκλίνουν τα τελευταία χρόνια.

Οι τριβές μεγάλωσαν στο εσωτερικό του συνασπισμού καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστήριξε την επιδίωξη των αυτονομιστών του νότου για αυτονομία, ενώ το Ριάντ εξακολούθησε να υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τελικά ένα ανοικτό ρήγμα μετά των δύο συμμάχων στον Κόλπο.

Σήμερα ο συνασπισμός έπληξε αποβάθρα όπως είπε η οποία χρησιμοποιούνταν για την παροχή ξένης στρατιωτικής βοήθειας στους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ αυτονομιστές. Ο επικεφαλής του υποστηριζόμενου από τη Σαουδική Αραβία προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης έδωσε στις δυνάμεις των Εμιράτων προθεσμία 24 ωρών για να φύγουν.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι εξεπλάγησαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που δέχθηκε την επίθεση δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δυνάμεις των Εμιράτων.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι κατηγόρησε τα ΗΑΕ σε τηλεοπτική ομιλία ότι πυροδοτούν την εσωτερική διαμάχη στην Υεμένη με την υποστήριξή τους στο Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (ΜΣΝ), σύμφωνα με τα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης.

«Δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί οριστικά πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πίεσαν και καθοδήγησαν το ΜΣΝ προκειμένου να υπονομεύσει και να εξεγερθεί κατά της αρχής του κράτους μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ τόνισαν νωρίτερα πως «οι χειρισμοί σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να γίνουν υπεύθυνα και με τρόπο που αποτρέπει την κλιμάκωση, στη βάση αξιόπιστων γεγονότων και του υφιστάμενου συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών».

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι αμφότερα σημαντικοί παίκτες στον οργανισμό πετρελαιοεξαγωγικών κρατών ΟΠΕΚ και τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους μπορεί να εμποδίσουν την ομοφωνία σχετικά με τις αποφάσεις για την παραγωγή πετρελαίου.

Οι δύο χώρες και άλλα έξι μέλη του ΟΠΕΚ+ «συναντώνται» διαδικτυακά την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου και αντιπρόσωποι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την τρέχουσα πολιτική τους που δεν προβλέπει καμία αλλαγή στην παραγωγή του πρώτου τριμήνου.

Τα ΗΑΕ ήταν μέλος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού που μάχεται εναντίον των Χούθι στην Υεμένη από το 2015. Το 2019 άρχισε να μειώνει τα στρατεύματά του στη χώρα αλλά διατήρησε τη δέσμευση στην υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Το ΣΜΝ αποφάσισε αργότερα να επιδιώξει αυτοδιάθεση στον νότο και αυτόν τον μήνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στρατευμάτων της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία Υεμένης, φέρνοντας τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία πιο κοντά από ποτέ σε αντιπαράθεση στην Υεμένη διακινδυνεύοντας την αναζωπύρωση ενός μακρόχρονου εμφυλίου πολέμου.

Η προώθηση ακολούθησε χρόνια αδιεξόδου, με το ΣΜΝ να διεκδικεί ευρύ έλεγχο στον νότο, περιλαμβανομένης της επαρχίας Χαντραμούτ. Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε το ΣΜΝ να μην επιχειρήσει στρατιωτικές κινήσεις στη Χαντραμούτ και ζήτησε την αποχώρηση των δυνάμεών του.

Το ΣΜΝ απέρριψε τη σαουδαραβική έκκληση. Το αεροπορικό πλήγμα νωρίς σήμερα το πρωί ακολούθησε την άφιξη το Σαββατοκύριακο δύο πλοίων από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ το Σάββατο και την Κυριακή χωρίς την εξουσιοδότησή του, δήλωσε ο συνασπισμός.

Το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει ένα πλοίο το οποίο ταυτοποίησε ως το "Greenland" από το οποίο είπε ξεφορτώθηκαν όπλα και οχήματα μάχης, προσθέτοντας ότι ήρθε από το λιμάνι Φουτζάιρα των Εμιράτων.

Ο καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Greenland είναι η Salem Al Makrani Cargo Company, με έδρα το Ντουμπάι, με παράρτημα στη Φουτζάιρα, αναφέρει ο ιστότοπος της εταιρίας. Είναι ένα φορτηγό πλοίο ρο-ρο (RoRo).

Ο συνασπισμός ανέφερε πως το πλήγμα στο λιμάνι της Μουκάλα δεν προκάλεσε απώλειες ή παράπλευρές ζημιές, σύμφωνα με σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters πως στόχος ήταν η αποβάθρα όπου ξεφορτώθηκε το φορτίο των δύο πλοίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επιβεβαίωσε τι χτυπήθηκε ή τη φύση ή προέλευση φορτίων που μπορεί να έχουν στοχοποιηθεί.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Υεμένης δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το πλήγμα, με καμένα αυτοκίνητα στο λιμάνι. Ο Αλίμι επέβαλε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και θαλάσσιο και χερσαίο αποκλεισμό σε όλα τα λιμάνια και τις δελεύσεις για 72 ώρες, εκτός εξαιρέσεων που έχουν άδεια από τον συνασπισμό.

Ο Αϊντάρους αλ-Ζουμπάιντι, επικεφαλής του ΣΜΝ και ο αναπληρωτής αρχηγός του προεδρικού συμβουλίου ανέφεραν σε κοινή δήλωση μαζί με άλλα τρία μέλη του συμβουλίου ότι τα ΗΑΕ παραμένουν κύριος εταίρος στη μάχη εναντίον των Χούθι. Η δήλωση απορρίπτει τις εντολές του Αλίμι και αναφέρει ότι στερείται ομοφωνίας.