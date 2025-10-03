Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη χώρα, μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα την Πέμπτη σε εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ.

«Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας», δήλωσε η Μαχμούντ στο Times Radio την Παρασκευή.

«Φυσικά, θα επανεξετάσουμε τώρα όλες τις ενέργειες που κάνουμε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού» είπε.

Η ίδια καταδίκασε παράλληλα κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα στη Βρετανία την Πέμπτη υπέρ της Παλαιστίνης, λέγοντας πως ήταν «αντιβρετανική και ανέντιμη» στάση.