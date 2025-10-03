Οξυγόνο στους ισλαμοφασίστες για να τρομοκρατούν την Ευρώπη

Στο Μάντσεστερ, την ιερότερη ημέρα του Ιουδαϊσμού, το Γιομ Κιπούρ, ένας φανατικός αντισημίτης όρμησε με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε πιστούς συναγωγής, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη Γερμανία, οι αρχές εξάρθρωσαν δίκτυο ισλαμιστών – φασιστών που προετοίμαζε χτυπήματα κατά Εβραϊκών και Ισραηλινών στόχων.

Η τρομοκρατία αυτή που αναπτύσσεται ξανά στην Ευρώπη δεν είναι τυφλή. Έχει όνομα, έχει ιδεολογία, έχει στόχο. Δεν είναι δήθεν η «άλλη όψη» του παλαιστινιακού. Είναι το μακρύ χέρι του αντισημιτισμού και του δηλωμένου ως τελικού σκοπού τον αφανισμό του Ισραήλ και την εξάλειψη του λαού του.

‘Οπου γης. Όποιος κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό το γεγονός, όποιος υποστηρίζει τις νηοπομπές τύπου Global Sumud Flotilla, τις διαδηλώσεις στους ευρωπαϊκούς δρόμους γεμίζει με οξυγόνο τα πνευμόνια των ισλαμο-φασιστών. Οι οποίοι ορέγονται μαζί με το Ισραήλ να συνθλίψουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα συστατικά της Δημοκρατίας που απολαμβάνουν.

Πριν από 10 μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωνε: « Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα της ειρήνης ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης…Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνει η βρετανική κοινωνία, η οποία απεγνωσμένα θέλει να δει πρόοδο προς την ειρήνη».

Χθες η ισλαμική τρομοκρατία, έστειλε μήνυμα στη βρετανική κοινωνία ότι γράφει τις αξίες της εκεί που ορίζει η Χαμάς, οι ισλαμοφασίστες και το άσβεστο μίσος για τις ανοιχτές κοινωνίες. Και ο Κιρς Στράμερ αναγκάστηκε να επιστρέψει άρον άρον στο Λονδίνο και με το διάγγελμα του να παραδεχτεί εμμέσως ότι αυτό που αναζωπύρωσε δεν ήταν η ελπίδα για την ειρήνη αλλά το μίσος κατά των Εβραίων.

Έχει γραφτεί και αιτιολογηθεί πλήρως ότι η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου δεν ήταν έργο κάποιων αφιονισμένων ισλαμιστών αλλά ένα εγκληματικό σχέδιο το οποίο μάλιστα επιδοκίμασε η συντριπτική πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού. Η Χαμάς παρά τις δραματικές απώλειες του Παλαιστινιακού λαού επαίρεται ότι κέρδισε το μείζον. Κατάφερε όπως διατείνεται και δεν απέχει από την πραγματικότητα να απομονωθεί διεθνώς το Ισραήλ.

Έτσι καθίσταται ευκολότερο θύμα των εχθρών του που τυγχάνει να είναι και εχθροί της ίδιας της Ευρώπης. Ο Κιρς Στάρμερ ίσως να συνειδητοποίησε ότι τελικά η Βρετανία αναγνώρισε απλώς την ισχύ της ισλαμικής τρομοκρατίας. Οι κεφίγιες που παρελαύνουν στους δρόμους της Αθήνας, του Λονδίνου και των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών θα γίνουν το σκοινί που θα κρεμαστεί η αφέλεια των Ευρωπαίων που ακολουθούν σαν πρόβατα τους εντολοδόχους και τα ενεργούμενα δυνάμεων που σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν αδρά την πτώση της Ευρώπης.