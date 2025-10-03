Τζιχάντ Αλ-Σαμί: Ο 35χρονος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

Ο Τζιχάντ Αλ-Σαμί, ένας 35χρονος Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, είναι ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης έξω από μια συναγωγή στο Μάντσεστερ της βόρειας Αγγλίας, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία. «Πιστεύουμε ότι ο υπεύθυνος για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος», ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης η αστυνομία του Μάντσεστερ. «Είναι Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής».

Η βρετανική αστυνομία πρόσθεσε πως ο 35χρονος σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού έριξε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον ένα άτομο κοντά σε συναγωγή κατά τη διάρκεια του Yom Kippur, της πιο ιερής ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι τρεις ύποπτοι – δύο άνδρες στην ηλικία των 30 και μια γυναίκα στην ηλικία των 60 – βρίσκονται υπό κράτηση και «έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη διάπραξη, την προετοιμασία και την υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως «την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι, και εναντίον της Βρετανίας λόγω των αξιών μας».

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ακόμα πως η Βρετανία «πρέπει να νικήσει το αυξανόμενο μίσος εναντίον του εβραϊκού λαού».

«Η Βρετανία είναι μια χώρα που έχει υποδεχτεί εβραϊκές κοινότητες και τους έχει προσφέρει καταφύγιο και σπίτι», είπε.

Ωστόσο, η Βρετανία είναι επίσης μια χώρα όπου τα εβραϊκά κτίρια χρειάζονται 24ωρη προστασία και απαιτείται εξειδικευμένη ασφάλεια «λόγω της καθημερινής απειλής του αντισημιτικού μίσους» υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Συμπλήρωσε πως αυτό δεν είναι ένα νέο μίσος, αλλά ένα μίσος που «αναζωπυρώνεται» και η Βρετανία πρέπει «να το νικήσει για άλλη μια φορά».

Πηγή: AP /Ian Hodgson

Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στο Μάντσεστερ

Υπενθυμίζεται ότι, η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε πως η επίθεση με τους δύο νεκρούς και τον θάνατο του δράση που έλαβε χώρα την Τετάρτη σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρενς Τέιλορ, ανακοίνωσε πως «πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την ταυτότητα του δράστη» που έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας μετά από την επίθεση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις που σχετίζονται με την επίθεση.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, αλλά δεν μπορούν να την επιβεβαιώσουν σε αυτό το στάδιο «για λόγους ασφαλείας», είπε ο Τέιλορ.

A Muslim attacker entered a synagogue in Manchester with a knife and a bomb, killing three Jews and injuring 12.



The British government's Islamist policies have turned Britain into a hotbed of jihad.#ManchesterSynagogue #manchesterattack pic.twitter.com/MbRg5zfGYt — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) October 2, 2025

Πρόσθεσε πως έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες σε όλη τη χώρα μετά από την επίθεση στο Μάντσεστερ.

Ακόμα, ο Τέιλορ τόνισε πως η αντιτρομοκρατική αστυνομία χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά μέσα και θα φροντίσει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, ώστε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε πως ο δράστης φορούσε ένα γιλέκο το οποίο φαινόταν να έχει ένα εκρηκτικό μηχανισμό.

Πηγή: AP Photo/Ian Hodgson

Ισραηλινοί υπουργοί κατηγορούν τη Βρετανία επειδή «δεν έλαβε μέτρα» και «προστάτευε τρομοκράτες»

Από πλευρά τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.

«Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο

Israel grieves with the Jewish community in the UK after the barbaric terror attack in Manchester. Our hearts are with the families of the murdered, and we pray for the swift recovery of the wounded. As I warned at the UN: weakness in the face of terrorism only brings more… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 2, 2025

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» κοντά στη συναγωγή του Χίτον Παρκ, το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ».

«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I am appalled by the murderous attack near the Heaton Park Synagogue in Manchester on the morning of the holiest day for the Jewish people: Yom Kippur.

My deepest condolences go to the families who have lost their loved ones,and I wish a swift and full recovery to the injured.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 2, 2025

«Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Israel grieves with the Jewish community in the UK after the barbaric terror attack in Manchester. Our hearts are with the families of the murdered, and we pray for the swift recovery of the wounded. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2025

Για τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, «η Βρετανία που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, κατ’ επανάληψη, να δεχτεί τρομοκράτες, να τους προστατεύσει και να τους στηρίξει, έλαβε σήμερα μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία θα καταλήξουν να γίνουν θύματά της στην ίδια τους τη χώρα».

Αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα: «Αποτροπιασμός»

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση.

«Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε συγκλονιστεί και λυπηθεί βαθύτατα μαθαίνοντας για την αποτρόπαια επίθεση στο Μάντσεστερ, ιδιαίτερα αυτή την τόσο σημαντική μέρα για την εβραϊκή κοινότητα», δήλωσε, αναφερόμενος στο Γιομ Κιπούρ.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτό το φρικτό περιστατικό», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Βρετανία καταδίκασε την «απεχθή και βαθιά ανησυχητική» επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την ημέρα της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης του Ιουδαϊσμού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής αυτής, οι πιστοί κατά κανόνα πηγαίνουν αρκετές φορές στη συναγωγή για να προσευχηθούν.

Ο εβραϊκός πληθυσμός στο Μείζον Μάντσεστερ ανερχόταν περίπου σε 28.000 το 2021, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Institute for Jewish policy Research.

Η εβραϊκή οργάνωση Community Security Trust (CST) έκανε λόγο για «φρικτή επίθεση» στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από πλευράς του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε μια «αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση» στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα εξέφρασε τη «αλληλεγγύη του κατά του αντισημιτισμού και του μίσους σε όλες τις μορφές».

France stands alongside the families struck by an antisemitic terrorist attack against the worshippers of a synagogue in Manchester; it stands alongside the Jewish community and the British people.



On this Yom Kippur, we firmly reaffirm that the fight against antisemitism… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2025

Αύξηση στα αντισημιτικά περιστατικά στη Βρετανία

Η Βρετανία γνωρίζει αύξηση του αριθμού των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια, με μια κορύφωση μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η CST κατέγραψε 1.521 περιστατικά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, μια μείωση σε σχέση με το ρεκόρ των 2019 το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ωστόσο, ο αριθμός φέτος είναι ο δεύτερος υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, δήλωσε η φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρακολουθεί τον αντισημιτισμό στη Βρετανία από το 1984.