Η Trump Organization χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη της στην Αυστραλία

Συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου της ουρανοξύστη στην Αυστραλία υπέγραψε η Trump Organization. Πρόκειται για ένα έργο αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,06 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) που, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, θα γίνει το ψηλότερο κτίριο της χώρας.

Ο ουρανοξύστης 91 ορόφων προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στη Χρυσή Ακτή, έναν δημοφιλή παραθαλάσσιο προορισμό στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Θα περιλαμβάνει ένα «ξενοδοχείο-θέρετρο έξι αστέρων», 270 διαμερίσματα, καταστήματα, ένα beach club και μια πισίνα, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Altus Property Group.

«Το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας θα είναι ένας Πύργος Trump, ακριβώς στο κέντρο του Surfers Paradise – είναι εξαιρετικό για τον τουρισμό του Κουίνσλαντ και φανταστικό για την Αυστραλία», δήλωσε η εταιρεία.

«Δεν θα έχει την επωνυμία Four Seasons ή Ritz Carlton πάνω από την είσοδο, αλλά θα γράφει ''Trump''. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ένα κτίριο χωρίς περιορισμούς στο κόστος, της υψηλότερης δυνατής ποιότητας – το καλύτερο στον κόσμο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Trump Hotels, το έργο αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η επωνυμία χρησιμοποιείται για ένα ξενοδοχείο στην Αυστραλία.

«Αυτό το ορόσημο, που αναμένεται να γίνει ο ψηλότερος πύργος της Αυστραλίας, επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια μπροστά στη θάλασσα με παροχές παγκόσμιας κλάσης, εμβληματικό σχεδιασμό και ανεμπόδιστη θέα στη Χρυσή Ακτή», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Altus δήλωσε ότι επιδίωκε την ανάπτυξη του έργου για σχεδόν 20 χρόνια, καλώντας την Ιβάνκα Τραμπ το 2007 για να της παρουσιάσει ένα θέρετρο που να αποτελεί «το καλύτερο τουριστικό ακίνητο της Αυστραλίας».

Σύμφωνα με το Reuters, η τελική συμφωνία υπογράφηκε με την Trump Organization στο θέρετρο Mar-a-Lago στις 14 Φεβρουαρίου. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον «σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, μηχανικής, κατασκευής και εξοπλισμού».

Ανέφερε ότι το κτίριο θα ανήκει σε Αυστραλούς και θα κατασκευαστεί από Αυστραλούς, σύμφωνα με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις της εταιρείας Trump.

Οι τιμές για τα διαμερίσματα του πύργου θα ξεκινήσουν πιθανώς από 5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, πρόσθεσε.