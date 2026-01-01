Η Τουρκία «τσίμπησε» τους φόρους σε καύσιμα, τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά

Η Τουρκία αύξησε τους σταθερούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα, τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, καθορίζοντας αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό των παραγωγών, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να επιβραδύνει την αύξηση των τιμών.

Η κυβέρνηση αύξησε τον σταθερό φόρο για τη βενζίνη και το ντίζελ κατά 6,95% και για τα τσιγάρα και τα αλκοολούχα ποτά κατά 7,95%, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τετάρτη.

Η Τουρκία προσαρμόζει τους λεγόμενους σταθερούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης δύο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο, με βάση τις μεταβολές του δείκτη τιμών παραγωγού κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Οι τελευταίες αυξήσεις ήταν μικρότερες από την αύξηση των τιμών παραγωγού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποπληθωρισμός, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και Δημοσίου.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία σχεδίαζε μέτριες αυξήσεις φόρων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, το 2026, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία βρίσκεται σε πορεία επιβράδυνσης από το 75,5% που έφτασε το 2024, μειώνοντας στο 31,1% τον Νοέμβριο. Οι αρχές στοχεύουν σε πληθωρισμό 16% μέχρι το τέλος του 2026, με επιστροφή σε μονοψήφια ποσοστά το 2027. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.