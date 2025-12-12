Η Τουρκία την Παρασκευή ζήτησε τον κατεπείγοντα τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, αφού τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές σε επίθεση στο ουκρανικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ, τονίζοντας ότι το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Άγκυρα ζήτησε επίσης μια ρύθμιση για την αναστολή επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και τις ενεργειακές και λιμενικές υποδομές των πλευρών, «για την αποτροπή κλιμάκωσης» στην περιοχή.

Η Cenk Denizcilik, διαχειρίστρια του πλοίου, ανέφερε ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, επλήγη από αεροπορική επίθεση λίγο μετά την πρόσδεσή του γύρω στις 16:00 τοπική ώρα, προκαλώντας πυρκαγιά στο μπροστινό τμήμα του.

Στην ανακοίνωση της 'Αγκυρας σημειώνεται:

«Το πλήγμα που υπέστη σήμερα (12 Δεκεμβρίου) ένα πλοίο με ξένη σημαία που ανήκει σε τουρκική εταιρεία κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας υποδεικνύει ότι οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει προηγουμένως σχετικά με την εξάπλωση του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται και δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση. Το προξενείο μας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας.

Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τη σημασία του άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και υπενθυμίζουμε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την διακοπή των επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και τις ενεργειακές και τις λιμενικές υποδομές των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα».