Η Τουρκία διέταξε την κατάσχεση των εταιρειών μεγάλου ομίλου media - Οι κατηγορίες για την Can Holding

Η εισαγγελία της Τουρκίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διέταξε την κατάσχεση των εταιρειών της Can Holding, ιδιοκτήτριας σημαντικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή και οργανωμένο έγκλημα.

Η Can Holding είναι ιδιοκτήτρια των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, καθώς και των ιδιωτικών σχολείων Istanbul Bilgi University και Doga Koleji, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Επίσης, κατέχει μετοχές στον κατασκευαστικό όμιλο Tekfen Holding.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η Can Holding και οι ιδιοκτήτες της χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες τους για να μεταφέρουν παράνομα χρήματα και να πλαστογραφούν έγγραφα. Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες της Can Holding, Μεχμέτ Σακίρ Καν και Κεμάλ Καν, είχαν δημιουργήσει έναν οργανωμένο εγκληματικό κύκλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μονάδα έρευνας οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας εξέτασε τα έγγραφα και τους λογαριασμούς της Can Holding και διαπίστωσε ότι η εταιρεία αποκτούσε παράνομα κεφάλαια, παραβίαζε τους φορολογικούς κανονισμούς και χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητές της με παράνομα κεφάλαια.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 121 εταιρειών, ορίστηκε η TMSF ως διαχειριστής και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 10 υπόπτους», ανέφερε η ανακοίνωση, αναφερόμενη στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF).