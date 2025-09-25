Ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου

Η Τουρκία ανέπτυξε προσωρινά ένα αεροσκάφος προειδοποίησης και ελέγχου στη Λιθουανία, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας, μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Η Λιθουανία, η Εσθονία, η Δανία και η Πολωνία έχουν όλες δηλώσει ότι ρωσικά drones ή μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριό τους χώρο τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που ώθησε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την άμυνα κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, αναφέρει το Reuters.

«Στο πλαίσιο των Μέτρων Εγγύησης του ΝΑΤΟ, το αεροσκάφος μας AWACS (Airborne Warning and Control System) εκτελεί αποστολές στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε το υπουργείο στην εβδομαδιαία ανακοίνωσή του.

Τα AWACS έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν χαμηλά ιπτάμενα drones και άλλα αντικείμενα που δεν εντοπίζονται από τα επίγεια ραντάρ.

