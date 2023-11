Η Τουρκία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ για «διαβουλεύσεις»

Η Τουρκία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, για διαβουλεύσεις στην Άγκυρα, ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εξαιτίας της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων και την άρνηση του Ισραήλ στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και συνεχή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε η ανάκληση του πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, στην 'Αγκυρα για διαβουλεύσεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν, είχε δηλώσει ότι απομακρύνονται από την Τουρκία όλοι οι Ισραηλινοί διπλωμάτες, μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν κατά του Ισραήλ σε συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη.

Ερντογάν: Διακόπτουμε τις σχέσεις μας με τον Νετανιάχου, δεν μπορεί να είναι συνομιλητής της Τουρκίας

Επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Καζακστάν. Αρχικά, καταφέρθηκε εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε βολές και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την επιστροφή του από την Αστάνα όπου βρισκόταν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απάντησε πως «ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής μας με κανέναν τρόπο. Τον διαγράψαμε. Θα ανακοινώσω την απόφαση για το θέμα αυτό στις επαφές που θα έχουμε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας».

Στη συνέχεια ο Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για σφαγές στη Λωρίδα της Γάζας λέγοντας πως «ο Νετανιάχου έχει χάσει τη στήριξη των ίδιων των πολιτών του Ισραήλ. Χρησιμοποιεί το θρησκευτικό αίσθημα, ώστε να βρει υποστηρικτές για τις σφαγές».

«Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, όπως είναι και η Τουρκία εγγυήτρια χώρα, γιατί να μην υπάρξει παρόμοια δομή και στη Γάζα;» δήλωσε, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην πρόσφατη πρότασή του για εφαρμογή ενός συστήματος εγγυητριών χωρών στο πλαίσιο μίας λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Ερωτηθείς αν θα συνομιλούσε με το Ισραήλ, όπως συνομιλεί και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο κ. Ερντογάν απάντησε: «Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Ιμπραχίμ Καλίν, βρίσκεται σε επαφή με την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, συνομιλεί επίσης με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να εργαστεί για την καταδίκη του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, υπενθυμίζοντας τη σχετική δήλωσή του στο πρόσφατο συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιστινίων που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη το κόμμα του. «Δήλωσα ότι θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες για την παραπομπή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι αρμόδιες αρχές μας, ιδίως το υπουργείο Εξωτερικών, θα προχωρήσουν στις διαδικασίες» ανέφερε, τονίζοντας πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβάλουμε το Διεθνές Δίκαιο και να τιμωρήσουμε τα εγκλήματα πολέμου».

«Η εμπιστοσύνη μας στην ΕΕ έχει κλονιστεί»

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να καταφερθεί και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας πως σημειώνοντας ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη της Άγκυρας σε αυτή. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει έναν πολύ περίεργο και ασυνεπή ρόλο αυτή την περίοδο. Ούτε πρόβαλε, ούτε μπόρεσε να προτείνει μια δίκαιη προσέγγιση», σημείωσε ο Ερντογάν. «Τι να περιμένει κανείς από έναν τέτοιο οργανισμό που εδώ και πάνω από 50 χρόνια κρατά την Τουρκία να περιμένει στην πόρτα;», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος επίσης στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε και τις προηγούμενες ημέρες ότι «όλοι τους χρωστούν στο Ισραήλ. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα χρέος προς το Ισραήλ». Συμπλήρωσε ότι «τώρα η Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει το χρέος. Είναι πολύ σαφές, το ίδιο και οι υπόλοιποι».

«Η έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από την Εθνοσυνέλευση»

Η Τουρκία θα προσπαθήσει να δείξει θετικές προθέσεις όσον αφορά στην έγκριση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν, τονίζοντας ωστόσο ότι η έκβαση των διαδικασιών εξαρτάται πλέον από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, που την περίοδο αυτή είναι απασχολημένη με τον κρατικό Προϋπολογισμό.

Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, κατά την πτήση επιστροφής του από το Καζακστάν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η πιο σημαντική προσδοκία της Τουρκίας από τη Σουηδία ήταν να σταματήσουν οι διαδηλώσεις των υποστηρικτών της κουρδικής οργάνωσης PKK στους δρόμους της Στοκχόλμης. «Το συζητήσαμε αυτό με τον (σ.σ. Σουηδό) πρωθυπουργό. Μας είπαν επίσης ότι άνοιξαν το δρόμο για τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία από τη Σουηδία. Είναι αλήθεια ότι έκαναν αυτά τα βήματα σε αυτά τα θέματα. Δυστυχώς όμως, δεν έχουν ληφθεί μέτρα μέχρι στιγμής σχετικά με τις δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK στη Σουηδία. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα» υποστήριξε.

Ο Ερντογάν είπε επίσης πως ο ίδιος παρέπεμψε το πρωτόκολλο της ένταξης στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, επισημαίνοντας πως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τού έστειλε ένα μικρό ευχαριστήριο μήνυμα. «Του έστειλα ένα μήνυμα και του είπα ότι από εδώ και πέρα εξαρτάται από την Εθνοσυνέλευση», συνέχισε, για να προσθέσει ότι «αν η Αμερική έχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, εμείς έχουμε την Εθνοσυνέλευση. Θα δούμε πώς θα το ερμηνεύσει η Εθνοσυνέλευσή μας, πώς θα το διαπραγματευτεί».

Επίσης, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η Εθνοσυνέλευση είναι επικεντρωμένη στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. «Ο Προϋπολογισμός συζητήθηκε στην Επιτροπή, αλλά τώρα έρχεται στην Ολομέλεια. Οι εργασίες της Ολομέλειας δεν είναι τόσο σύντομες όσον αφορά στον Προϋπολογισμό μας» ανέφερε και κατέληξε λέγοντας με νόημα πως «θα προσπαθήσουμε να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις πιο θετικές προσπάθειες, εφόσον η άλλη πλευρά μάς προσεγγίσει θετικά».