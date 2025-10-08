Η Τούνμπεργκ παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο - Σφοδρές αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε μία δημοσίευση της Γκρέτα Τούνμπεργκ, στην οποία υπήρχε από λάθος φωτογραφία του Ισραηλινού ομήρου Εβιατάρ Νταβίντ, που κρατείται από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα από τη Γιασμίν Άκερ, μέλος του στόλου Global Sumud Flotilla που επιχείρησε να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, και εμφανίστηκε ταυτόχρονα και στον λογαριασμό της Τούνμπεργκ, που μετρά πάνω από 16 εκατομμύρια ακολούθους. Μέχρι και την Τρίτη η Σουηδή ακτιβίστρια δεν είχε αποσύρει την ανάρτηση.

Στο κείμενο της δημοσίευσης γίνεται λόγος για «σκληρότητα και απανθρωποποίηση» σε βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων, τονίζοντας ότι «η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι επιλεκτική» και πως «η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα». Ωστόσο, ανάμεσα στις εικόνες υπήρχε και φωτογραφία του 24χρονου Ισραηλινού ομήρου σε άθλια κατάσταση, η οποία προήλθε από βίντεο της Χαμάς.

Η οικογένεια του ομήρου αντέδρασε έντονα. «Στην έκτη φωτογραφία βάλατε τον αδελφό μου, που η Χαμάς λιμοκτόνησε σκόπιμα. Αυτός είναι ο Εβιατάρ Νταβίντ», δήλωσε η αδελφή του, Γεέλα, καλώντας την Τούνμπεργκ να ενημερώνεται πριν προχωρά σε δημόσιες τοποθετήσεις.

Η Τούνμπεργκ συμμετείχε μαζί με εκατοντάδες ακτιβιστές στον στόλο Global Sumud Flotilla , που αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό, κατά την προσπάθεια να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας. Οι συμμετέχοντες οδηγήθηκαν στο Ασντόντ και στη συνέχεια απελάθηκαν, ενώ η Σουηδή είχε λάβει μέρος και σε αντίστοιχη προσπάθεια τον Ιούνιο με το σκάφος Madleen.

Τη Δευτέρα, 161 μέλη της αποστολής, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, έφτασαν στην Αθήνα, όπου τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η ίδια απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τις συνθήκες κράτησής της στο Ισραήλ, αφήνοντας ωστόσο αιχμές: «Θα μπορούσα να μιλήσω για πολύ καιρό για την κακομεταχείριση που δεχθήκαμε. Αλλά αυτή δεν είναι η ιστορία εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Εβιάταρ Νταβίντ

Ο 24χρονος Ντέιβιντ βρίσκεται σε αιχμαλωσία από τότε που τον απήγαγε η Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, η Χαμάς συνέλαβε 251 ομήρους.

Σε ένα φρικιαστικό βίντεο, η Χαμάς εμφανίζει τον Ισραηλινό όμηρο, αποστεωμένο, να σκάβει τον δικό του τάφο σε σήραγγα της Γάζας.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», φαίνεται να λέει ο ίδιος στο βίντεο διάρκειας σχεδόν πέντε λεπτών που δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του και προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.