Η Τεχεράνη τονίζει στις ΗΠΑ πως δεν διαπραγματεύται τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν

Οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν αποτελούν «κόκκινη γραμμή» και δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Τετάρτη σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο νέου γύρου συνομιλιών.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, εν μέσω της ενίσχυσης της ναυτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία αποτελεί απειλή για το Ιράν.

« Οι πυραυλικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», δήλωσε ο Αλί Σαμκάνι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε παρέλαση για τον εορτασμό της 47ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει εδώ και καιρό να επεκτείνει τις συνομιλίες για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, ώστε να καλύψουν και το πυραυλικό του πρόγραμμα. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει επανειλημμένα αποκλείσει τη σύνδεση του θέματος με άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη για να πιέσει ώστε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να περιλαμβάνει περιορισμούς στους πυραύλους της Τεχεράνης.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ποτέ δεν ήταν μέρος της ατζέντας των συνομιλιών.