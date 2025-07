Η Ταϊλάνδη αποδέχεται την πρόταση της Μαλαισίας για κατάπαυση του πυρός με την Καμπότζη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφωνεί κατ' αρχήν με την πρόταση της Μαλαισίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ταϊλανδικών και των καμποτζιανών δυνάμεων και θα εξετάσει το σχέδιο, αλλά ότι αυτό πρέπει να βασίζεται σε «κατάλληλες συνθήκες επί τόπου».

«Πρέπει να αναφερθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι καμποτζιανές δυνάμεις συνέχισαν τις αδιάκριτες επιθέσεις τους στο ταϊλανδέζικο έδαφος», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο X. «Οι ενέργειες της Καμπότζης καταδεικνύουν έλλειψη καλής πίστης και συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες».

Παράλληλα, το ταϊλανδικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως οι απώλειες στη χώρα εξαιτίας των εχθροπραξιών με την Καμπότζη έφθασαν τους τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέφερε παράλληλα πως ανταλλάχθηκαν πυρά για δεύτερη ημέρα, κατηγορώντας την αντίπαλη πλευρά πως έκανε χρήση βαρέων όπλων, ιδίως πυροβολικού και συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών BM-21, προσθέτοντας πως «ανταπέδωσε» τα πυρά με τον «προσήκοντα» τρόπο.

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε την Παρασκευή πως έχει απομακρύνει περισσότερους από 100.000 αμάχους από τις παραμεθόριες περιοχές με την Καμπότζη, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις πιο αιματηρές στρατιωτικές συγκρούσεις των τελευταίων δέκα ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, συνολικά 100.672 πολίτες από τέσσερις επαρχίες που συνορεύουν με την Καμπότζη μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

🚨BREAKING:



Cambodia just fired RM-70 rockets at Thailand — 20+ dead, mostly civilians. 🇰🇭⚔️🇹🇭



Border villages hit without warning.

This war just escalated — fast. pic.twitter.com/R8tmocstBd