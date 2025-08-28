Το Ιράν ξεκίνησε ταχεία κατεδάφιση και απομάκρυνση συντριμμιών σε πυρηνικής σημασίας εγκατάσταση στη βόρεια Τεχεράνη που επλήγη από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας. Η ανεξάρτητη αυτή ομάδα ερευνών, με επικεφαλής τον πρώην επιθεωρητή του ΟΗΕ Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, εκτιμά ότι η διαδικασία στοχεύει στην απομάκρυνση πιθανών αποδείξεων για δραστηριότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η πρεσβεία του Ιράν στον ΟΗΕ δεν σχολίασε, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμά της είναι ειρηνικό. Η αναφορά για τον χώρο Mojdeh, γνωστό και ως Lavisan II, έρχεται την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) προσπαθεί να επανεκκινήσει τις επιθεωρήσεις που διακόπηκαν λόγω του πολέμου Ισραήλ–Ιράν τον Ιούνιο και των αμερικανικών πληγμάτων στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις Fordow, Natanz και Ισφαχάν, αναφέρει το Investing.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι το Ιράν έχει νομική υποχρέωση να επιτρέψει την άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων και να λογοδοτήσει για τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε σχεδόν στρατιωτική καθαρότητα. Παράλληλα, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία αναμένεται να κινήσουν τη διαδικασία επαναφοράς κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν για παραβίαση της συμφωνίας του 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές τον χώρο Mojdeh στις 18 Ιουνίου, πλήττοντας κτίρια συνδεδεμένα με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής και την Ομάδα Σαχίντ Καρίμι, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει σε κυρώσεις για έργα που αφορούν πυραύλους και εκρηκτικά.

Εικόνα της 3ης Ιουλίου απεικόνιζε την έναρξη καθαρισμού και απομάκρυνσης συντριμμιών, σημείωσε η έκθεση. Εικόνες της 19ης Αυγούστου έδειξαν ότι το κτίριο Εφαρμοσμένης Φυσικής και το εργαστήριο είχαν κατεδαφιστεί και τα συντρίμμια είχαν απομακρυνθεί πλήρως, όπως και το κτίριο που πιθανολογούνταν ότι φιλοξενούσε την Ομάδα Σαχίντ Καρίμι.

«Η ταχεία κατεδάφιση φαίνεται να στοχεύει στον περιορισμό της δυνατότητας των μελλοντικών επιθεωρήσεων να συλλέξουν αποδείξεις για δραστηριότητες σχετικές με πυρηνικά όπλα», καταλήγει η έκθεση του Ινστιτούτου.