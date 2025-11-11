Η σύνοδος της G7 στον Καναδά θα επικεντρωθεί στην ειρήνη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Καθώς ξεκινά την Τρίτη στον Καναδά η τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7), η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ δήλωσε ότι η ατζέντα θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η ασφάλεια στην Αρκτική, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εξασφάλιση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε μια περίοδο «γεωπολιτικής αστάθειας», η Ανάντ ανέφερε ότι ο Αμερικανός ομόλογός της Μάρκο Ρούμπιο υπήρξε «πολύ εποικοδομητικό μέλος» της G7 και επαίνεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζον Κίρτον, ιδρυτής της Ομάδας Έρευνας της G7 στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε ότι είναι πιθανό οι υπουργοί Εξωτερικών να επιτύχουν περισσότερα στη συνεδρίαση στο Νιαγάρα-ον-δε-Λέικ απ’ ό,τι στη συνάντηση των ηγετών της G7 τον Ιούνιο στο Κανανάσκις.

«Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είναι εκεί θα βοηθήσει σίγουρα», είπε. «Δεν θα χρειάζεται να προσέχουν κάθε έκφραση του προσώπου του ή να ανησυχούν για τυχόν ξέσπασμά του».

Ο Κίρτον σημείωσε ότι ποτέ άλλοτε δεν έχει υπάρξει συνεδρίαση υπουργών Εξωτερικών της G7 με τόσους πολλούς «νεοφερμένους».

Η Ανάντ ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών του Καναδά τον Μάιο, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μόλις τον Φεβρουάριο.

Ο μακροβιότερος υπουργός, είπε, είναι ο Αντόνιο Ταγιάνι της Ιταλίας, που κατέχει τη θέση από τον Οκτώβριο του 2022.

«Δεν είναι όπως στις μέρες του Κίσινγκερ, όταν κάποιος τόσο επιδραστικός μπορούσε να καθορίζει την ατζέντα των συνόδων», πρόσθεσε. «Αυτή τη φορά είναι σαν να βρίσκονται όλοι για πρώτη φορά στην ίδια βάρκα και πρέπει να κουπίσουν δυνατά για να καταφέρουν κάτι».

Η Ανάντ δήλωσε ότι αναμένει ουσιαστικές συνομιλίες με τους εταίρους της σχετικά με τον «μακρύ δρόμο προς τα εμπρός» για την επίτευξη ειρήνης τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τον στόχο της διαρκούς ειρήνης», είπε, προσθέτοντας ότι με τον ερχομό του χειμώνα, ο Καναδάς και η G7 θα εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο στήριξης του ουκρανικού λαού μέσω της ενεργειακής υποδομής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης ανοικοδόμησης.