Σε μια καίρια στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας, 26 χώρες δεσμεύθηκαν να προσφέρουν μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά από μια σύνοδο κορυφής στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχείρησαν να αποσπάσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ ποιο επίπεδο στήριξης είναι διατεθειμένος να προσφέρει στο Κίεβο.

«Την ημέρα που θα σταματήσει η σύγκρουση, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, έχοντας δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι 26 χώρες – τις οποίες δεν κατονόμασε – θα αναπτύξουν δυνάμεις στην Ουκρανία. Αργότερα όμως διευκρίνισε ότι ορισμένες χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις παραμένοντας εκτός Ουκρανίας, για παράδειγμα με το να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στον εξοπλισμό των δυνάμεων του Κιέβου.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την κίνηση. «Πιστεύω ότι σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, πρόκειται για το πρώτο τόσο σοβαρό και συγκεκριμένο βήμα», είπε.

Ωστόσο, την Παρασκευή, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες «δεν μπορούν» να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα.

«Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία που να ικανοποιεί τη χώρα μας», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Η Ευρώπη εδώ και μήνες ελπίζει ότι ο Τραμπ θα ενεργοποιήσει τις πολυπόθητες εκτεταμένες οικονομικές κυρώσεις σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο. Οι δασμοί 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία, εν μέρει λόγω εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, φαίνεται να έφεραν τον παραδοσιακά αδέσμευτο πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι πιο κοντά στην Κίνα και τη Ρωσία.

Πληγωμένος από τη διπλωματική του αποτυχία μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει δώσει την εντύπωση ότι θέλει να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος και της οικονομίας.

Με τη σειρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι δεν είναι θέμα του Πούτιν να αποφασίσει αν ευρωπαϊκά στρατεύματα θα σταθμεύσουν εντός της Ουκρανίας.

Στάρμερ: Αδιάρρηκτη η δέσμευσή μας προς την Ουκρανία - Ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να «προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα» στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», μιας ομάδας δυτικών χωρών που στηρίζουν το Κίεβο και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Independent, ο Στάρμερ, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απουσίαζε από τις συνομιλίες, εκπροσωπούμενος από τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος», καθώς συνεχίζει να καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ενώ ταυτόχρονα εξαπολύει «καταχρηστικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Ως παράδειγμα ανέφερε τους πρόσφατους αδιάκριτους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια της Βρετανικής Βουλής Αντιπροσώπων και της αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Μερτς: Όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν

Παράλληλα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Paris Match δήλωσε ότι «όλοι έκαναν λάθος σχετικά με τον Πούτιν», ομολογώντας ότι ο ίδιος ήταν πάντα σκεπτικός, αλλά θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί πιο γρήγορα το μέγεθος της απειλής, και αυτό πολύ πριν από το 2022 και την επίθεσή του κατά της Ουκρανίας.

«Θα έπρεπε να είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής το 2014, όταν εισέβαλε στην Κριμαία, και ίσως ήδη από το 2008, όταν επιτέθηκε στη Γεωργία», ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα «να ξαναζήσουμε, κάποια μέρα, καλές σχέσεις γειτονίας με τους Ρώσους» προσθέτοντας, όμως, ότι «δυστυχώς, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, λόγω του ότι είμαστε αντιμέτωποι με το καθεστώς Πούτιν, ενός "κλεπτοκρατικού συστήματος" που πλησίασε την απολυταρχία με την πάροδο των ετών».

«Ας υπενθυμίσουμε το ιστορικό μέγεθος αυτού που συμβαίνει: επιτιθέμενος στην Ουκρανία, ο Πούτιν επιτέθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε ο ίδιος.

Σε ερώτημα για το αν θα ξαναμιλήσει με τη Μόσχα, ο Μερτς δήλωσε ότι αν αυτό μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε κάτι, θα το κάνει, αν και οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν ότι δεν χρησίμευσε.

«Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε μια τάξη και έναν αμοιβαίο σεβασμό! Την εποχή της γερμανικής ενοποίησης, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα - παρ' όλα αυτά συνεργαστήκαμε με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτή είναι η ισορροπία που γνωρίσαμε μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το 1991, και μέχρι το 2022. Ο Πούτιν δεν σέβεται πλέον αυτήν την ισορροπία. Ελπίζουμε να την ξαναβρούμε», σημείωσε σχετικά.