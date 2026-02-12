Η Σουηδία θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη και καταδρομείς για περιπολίες στη Γροιλανδία

Η Σουηδία θα περιπολεί τον αρκτικό εναέριο χώρο με μαχητικά αεροσκάφη και θα στείλει καταδρομείς για ασκήσεις στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της αποστολής Arctic Sentry του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Πέμπτη, στη νεότερη ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεισφορά ως απάντηση στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε αποστολή ενίσχυσης της παρουσίας του στην Αρκτική, στο πλαίσιο προσπάθειας εκτόνωσης των εντάσεων εντός της Συμμαχίας που προκλήθηκαν από την επιδίωξη του προέδρου των ΗΠΑ να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

«Αυτό ενισχύει την αποτροπή, προστατεύει τα κοινά μας συμφέροντα και συμβάλλει στη σταθερότητα σε μια περιοχή κρίσιμη για την Ευρώπη και τη διατλαντική συνεργασία», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

«Η Σουηδία θα συνεισφέρει αρχικά στην Arctic Sentry με αεροσκάφη JAS 39 Gripen στην περιοχή γύρω από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία», πρόσθεσε.

Ο σουηδικός στρατός ανέφερε, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ότι απροσδιόριστος αριθμός σουηδικών στρατευμάτων θα βρίσκεται επίσης στο έδαφος της Γροιλανδίας.

«Οι Ρέιντζερς της Πολεμικής Αεροπορίας και οι Ρέιντζερς του Στρατού θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις στη Γροιλανδία για μερικές εβδομάδες», ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις.