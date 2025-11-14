Η Σλοβακία μειώνει την εξάρτηση από τη Ρωσία: Τα δύο τρίτα του φυσικού αερίου από άλλες πηγές

Η βασική εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου της Σλοβακίας, SPP, έχει λάβει μέχρι στιγμής φέτος μόλις το 33% των προμηθειών της από τη Ρωσία, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από άλλους προμηθευτές, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Οικονομίας, Ντενίσα Σάκοβα.

Η Σλοβακία έχει αναδιοργανώσει τις προμήθειές της μετά τη διακοπή διέλευσης ρωσικού αερίου από την Ουκρανία τον Ιανουάριο φέτος, αλλά έχει επιδιώξει να συνεχίσει να λαμβάνει αέριο βάσει της σύμβασής της με τη ρωσική Gazprom μέσω του αγωγού Turkstream και της Ουγγαρίας.

Οι χαμηλές ποσότητες ρωσικού αερίου αντιπροσωπεύουν σημαντική μείωση σε σχέση με το 2024, όταν το ρωσικό αέριο αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της SPP.

Οι ποσότητες ρωσικού αερίου περιορίστηκαν από τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε έναν αγωγό μέσω Ουγγαρίας, που ήταν πλήρως δεσμευμένος, δήλωσε η Σάκοβα στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Ουγγαρία παραχώρησε κάποιο μέρος της χωρητικότητας αυτής για προμήθειες προς τη Σλοβακία.

«Ειλικρινά, όταν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέγιστη δυνατή ποσότητα αερίου από τη σύμβαση με την Gazprom, προσπαθήσαμε να το κάνουμε», είπε.

Η Σλοβακία έχει δηλώσει ότι το ρωσικό αέριο είναι φθηνότερο σε σύγκριση με εναλλακτικές ποσότητες, κυρίως επειδή η Gazprom αναλαμβάνει τα τέλη διέλευσης κατά μήκος της διαδρομής.

Η ευρωπαϊκή χώρα, που επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και επίσης προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο, έχει δηλώσει ότι θα υποστεί επιπτώσεις από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας από το 2028, φοβούμενη αύξηση κόστους, προβλήματα εφοδιασμού και πιθανή διαιτησία από την Gazprom.

Η ΕΕ εργάζεται για την κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Σάκοβα και η SPP δήλωσαν ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους και ποσότητες διαφοροποίησης προμήθειας, καθώς και διαδρομές για να καλύψει τις ανάγκες του 2026, μέσω συμβάσεων με δυτικές ενεργειακές εταιρείες και Ευρωπαίους διαχειριστές αγωγών.

Η SPP καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης φυσικού αερίου της Σλοβακίας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Η Σάκοβα δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με την Πολωνία και τη Λιθουανία για τη δημιουργία ενός «βόρειου διαδρόμου» για προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ μέσω των τερματικών σταθμών της Βαλτικής και της Πολωνίας προς τη Σλοβακία και την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το σχέδιο απαιτεί συμφωνία για τα τέλη, ώστε η διαδρομή να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις προμήθειες από την Ελλάδα, αλλά ελπίζει ότι οι συνομιλίες μπορεί να οδηγήσουν σε έναν συμβιβασμό τους επόμενους μήνες.