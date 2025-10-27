Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει διεθνή περιουσιακά στοιχεία λόγω των δυτικών κυρώσεων

Τα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία σχεδιάζει να πουλήσει η Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, μετά τις κυρώσεις που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η προγραμματισμένη πώληση των περιουσιακών στοιχείων είναι η πιο σημαντική ενέργεια που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ρωσική εταιρεία μετά τις δυτικές κυρώσεις για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται βάσει της άδειας εκκαθάρισης του OFAC. Εάν χρειαστεί, η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για παράταση της άδειας, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων», ανέφερε η Lukoil στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η εξέταση των προσφορών από πιθανούς αγοραστές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft. Στις 15 Οκτωβρίου, η Βρετανία έβαλε επίσης στο στόχαστρο τη Lukoil και τη Rosneft, καθώς και 44 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας, σε μια νέα προσπάθεια, όπως την περιέγραψε, να σφίξει τις ενεργειακές κυρώσεις και να περιορίσει τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Η Lukoil, με έδρα τη Μόσχα, αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της παγκόσμιας παραγωγής. Το όνομά της προέρχεται από τρεις πόλεις πετρελαίου στην παραδοσιακή περιοχή εξερεύνησης της Lukoil στη δυτική Σιβηρία: Langepas, Urai και Kogalym. Η εταιρεία δεν προσδιόρισε τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που θα πωληθούν.

Το μεγαλύτερο ξένο περιουσιακό στοιχείο της είναι το πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 στο Ιράκ, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, στο οποίο κατέχει μερίδιο 75%.

Η παραγωγή του πετρελαϊκού κοιτάσματος ξεπέρασε τα 480.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η εταιρεία κατέχει το διυλιστήριο Lukoil Neftohim Burgas στη Βουλγαρία, το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, με παραγωγή 190.000 βαρέλια την ημέρα, καθώς και το διυλιστήριο Petrotel στη Ρουμανία.

Η Lukoil προμηθεύει πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, καθώς και στο διυλιστήριο STAR της Τουρκίας, το οποίο ανήκει στην SOCAR του Αζερμπαϊτζάν και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αργό πετρέλαιο.