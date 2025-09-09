Επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών: Η Ρωσία δεν θα δίσταζε να σκοτώσει αμάχους στην Τσεχία

Η Ρωσία θα σκότωνε αθώους ανθρώπους στην Τσεχία όπως ακριβώς το κάνει στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της τσεχικής υπηρεσίας πληροφοριών, Μίχαελ Κούντελκα.

Μιλώντας σε συνέδριο για την εσωτερική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του κράτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Τσεχίας, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διαπράττει «βίαιες δολοφονίες» και ότι «στοχεύει εσκεμμένα αμάχους - γυναίκες, παιδιά και αθώους, ανυπεράσπιστους Ουκρανούς πολίτες», όπως αναφέρει το Politico.

«Θα πρέπει όλοι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι Ρώσοι θα έκαναν το ίδιο και σε εμάς», είπε ο Κούντελκα. «Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς η Τσεχία προετοιμάζεται για εκλογές τον Οκτώβριο. Η ρωσική επιρροή στις εκλογές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί βασική ανησυχία για τις Βρυξέλλες τον τελευταίο χρόνο, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Σημειώνεται, πως η Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Τσεχίας (BIS) έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για ρωσικές επιχειρήσεις επιρροής στη χώρα, σημειώνοντας προσπάθειες να προωθηθούν αφηγήματα στα ΜΜΕ ευνοϊκά προς το Κρεμλίνο ή να χακαριστούν κυβερνητικοί θεσμοί.

«Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει τη διχόνοια και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στο κράτος, στο κράτος δικαίου και στη θέση της Τσεχίας στη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο Κούντελκα.

Στην έκθεσή της για το 2024, η υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι η Ρωσία είχε προσλάβει μετανάστες εκτός ΕΕ για να διαπράττουν εγκλήματα, να σπέρνουν φόβο και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Το ερευνητικό μέσο Voxpot διαπίστωσε ότι η παραγωγή τσεχικών ιστοσελίδων παραπληροφόρησης - με άρθρα μεταφρασμένα από ρωσικά μέσα που τελούν υπό κυρώσεις - βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Ο Κούντελκα είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, διαφορετικά θα το είχε ήδη πράξει. Ενώ πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί πολεμούν για την ελευθερία της Τσεχίας.

«Μας δίνουν χρόνο να προετοιμαστούμε για πιθανή ρωσική επιθετικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι η μόνη γλώσσα που μιλά η Ρωσία είναι η δύναμη, και ότι η Τσεχία πρέπει να υπερασπιστεί την ελευθερία.