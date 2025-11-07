Η Ρωσία προελαύνει στην Ποκρόβσκ με νέες τακτικές - Κρίσιμη μάχη για τον έλεγχο του Ντονέτσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί ταχύτατα στην Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δύο πλευρές έχουν συγκεντρώσει τις κύριες δυνάμεις τους σε μια μάχη που ίσως σηματοδοτεί την κορύφωση ενός πολέμου 21 μηνών.



Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), γεωεντοπισμένα βίντεο δείχνουν ρωσικά στρατεύματα στο κέντρο, τον βορρά και τα βορειοανατολικά της πόλης.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, η Μόσχα θεωρεί την κατάληψη της Ποκρόβσκ και της γειτονικής Μιρνοχράντ απαραίτητη για τον πλήρη έλεγχο της επαρχίας Ντονέτσκ. Από την πλευρά της, το Κίεβο επιδιώκει να καθυστερήσει τη ρωσική προέλαση, ώστε να ενισχύσει τη «γραμμή-φρούριο» των πόλεων Κοστιαντίνιβκα, Ντρούζκιβκα, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει απαιτήσει την παράδοση των πόλεων αυτών ως μέρος συμφωνίας ανταλλαγής εδαφών και κατάπαυσης του πυρός που συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο - πρόταση που το Κίεβο απέρριψε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέστρεψε δύο από τις τρεις γέφυρες του ποταμού Βόβτσα, αποκόπτοντας τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού. Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί νέα τακτική με drones οπτικών ινών, που δεν παρεμβάλλονται, αποκτώντας πλεονέκτημα.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Κονσταντίν Μασόβετς ανέφερε ότι οι Ρώσοι αξιοποιούν την έλλειψη ουκρανικού προσωπικού και τα κενά στις γραμμές άμυνας, αναπτύσσοντας drones με θερμοβαρικές κεφαλές και αυξημένη εμβέλεια. Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σύρσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διεξάγει “αντεπιχείρηση εκκαθάρισης” στην Ποκρόβσκ, αρνούμενος πως υπάρχει περικύκλωση.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές. Η Ρωσία εξαπέλυσε 1.448 drones και 74 πυραύλους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ η Ουκρανία ανταποδίδει με επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, όπως στο Τουάπσε και το Κστίβο.

Ο επικεφαλής της SBU Βασίλ Μαλιούκ ανακοίνωσε την καταστροφή ενός υπερηχητικού πυραύλου “Ορέσνικ” εντός ρωσικού εδάφους, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να πιέζει την Ουάσινγκτον για την προμήθεια πυραύλων “Τόμαχοκ”, απόφαση που πλέον εξαρτάται από τον Τραμπ.