Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο αριθμός των στρατιωτών που τραυματίστηκαν πολεμώντας κατά της Ουκρανίας την έχει καταστήσει παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των προσθετικών άκρων.

Η Μόσχα διατηρεί άκρως απόρρητο τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεσή της στην Ουκρανία και σπάνια αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες, αλλά ανεξάρτητες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός τους ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Άννα Τσιβίλιοβα δήλωσε ότι όσοι επιστρέφουν από το πεδίο της μάχης έχουν γίνει «κινητήρια δύναμη» για την προώθηση της ρωσικής καινοτομίας στον τομέα των προσθετικών μελών.

«Πιθανότατα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα τώρα», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ της Άπω Ανατολής.

«Είναι ακριβώς οι συμμετέχοντες στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση που μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο προτεραιότητας», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης, το 2024 εκδόθηκαν 60.000 περισσότερα προσθετικά άκρα από ό,τι το 2021 — μια αύξηση 65%.

Η Τσιβίλιοβα έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία για τον ρόλο της στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Είναι η φερόμενη κόρη του πρώτου ξαδέλφου του Πούτιν, με το Λονδίνο να την αποκαλεί «πρώτη ξαδέλφη του Πούτιν» και την ΕΕ να την κατατάσσει ως «στενή συγγενή» του ηγέτη του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν δήλωσε πέρυσι ότι περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες πολεμούσαν στην Ουκρανία.

Το BBC και το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona αναφέρουν ότι έχουν καταγράψει περισσότερους από 125.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην τριετή εκστρατεία, χρησιμοποιώντας δεδομένα ανοιχτής πηγής, αλλά λένε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς υψηλότερος.