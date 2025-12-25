Η Ρωσία κατέρριψε 25 ουκρανικά drones - Πλήγμα σε εργοστάσιο καουτσούκ στην Ουκρανία

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κατεύθυνση τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε διαδοχικές αναρτήσεις του στην εφαρμογή Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι τα drones αναχαιτίστηκαν σε διάστημα περίπου 23 ωρών. Όπως σημείωσε, σωστικά συνεργεία εξετάζουν τα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εννέα από τα drones καταρρίφθηκαν μετά τις 11 το βράδυ (20:00 GMT).

Την ίδια ώρα, δύο από τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα περιόρισαν προσωρινά τη λειτουργία τους, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram η ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 29 ουκρανικά drones σε όλη τη χώρα μέσα σε τρίωρο που έληξε στις 11 μ.μ. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και τα drones με κατεύθυνση τη Μόσχα, στα οποία αναφέρθηκε ο δήμαρχος Σομπιάνιν.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 172 ουκρανικά drones, σχεδόν τα μισά εκ των οποίων πάνω από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία ανέφερε ότι τα drones της έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γεφρέμοφ στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, καθώς και εγκατάσταση αποθήκευσης θαλάσσιων drones στη ρωσικά κατεχόμενη Κριμαία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τούλα, Ντμίτρι Μιλίεφ, δήλωσε ότι συντρίμμια από καταρριφθέν ουκρανικό drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το εργοστάσιο. Όπως πρόσθεσε, οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 12 ουκρανικά drones πάνω από την περιοχή.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones στο εσωτερικό της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει στρατιωτικές, ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές, με σκοπό να πλήξει την πολεμική ικανότητα της Μόσχας, ως απάντηση στους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά της ουκρανικής επικράτειας.