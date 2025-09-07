Η Ρωσία κατέλαβε χωριό στο Δνίπρο

Το χωριό Κόροσε που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Δνιπροπετρόφσκ (Δνίπρο) τέθηκε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων οι οποίες έπληξαν επίσης στρατιωτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ειδικότερα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών, όπως επίσης και κατά στρατιωτικών αεροπορικών πεδίων στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ακόμη, η Ρωσία δήλωσε την Κυριακή ότι χρησιμοποίησε αεροσκάφη, drones, πυραύλους και πυροβολικό για να χτυπήσει ουκρανικά εργοστάσια όπλων, υποδομές μεταφορών που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, αεροδρόμια και οπλοστάσια.

Από πλευράς τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η μεγαλύτερη νυχτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου έβαλε φωτιά στο κεντρικό κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο και προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων.

«Επιχειρησιακά-τακτικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραυλικές δυνάμεις και πυροβολικό... έχουν προκαλέσει ζημιές σε στόχους του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος και των μεταφορικών υποδομών της Ουκρανίας που χρησιμοποιούνται προς όφελος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Επίσης, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του είχαν επιτεθεί σε εργοστάσια κατασκευής drones, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης drones μακράς εμβέλειας, οπλοστάσια, αεροδρόμια, σταθμούς ραντάρ και χώρους συγκέντρωσης Ουκρανών στρατιωτών.