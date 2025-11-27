Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι προωθείται στο Ποκρόβσκ - Ουκρανία: Οι δυνάμεις μας κρατούν τη θέση τους

Ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν στο βόρειο τμήμα της πολιορκημένης ουκρανικής πόλης Ποκρόβσκ και κατέλαβαν ένα χωριό νότια της ουκρανικής πόλης Σιβέρσκ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Πέμπτη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς από το πεδίο της μάχης, ενώ ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι απέτρεψε 57 ρωσικές επιθέσεις στο μέτωπο της Ποκρόβσκ τις τελευταίες 24 ώρες και ότι κατέστρεψε ρωσικές μονάδες μέσα στην πόλη.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε αρκετά σημεία κατά μήκος του μετώπου, ιδιαίτερα στις περιοχές Ντονέτσκ, Ντινιπρόπετροφσκ και Ζαπορίζια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ένα πιθανό σχέδιο ειρήνης για τη λήξη της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Μόσχα δηλώνει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά μέσα χαρακτήρισαν «η πύλη προς το Ντονέτσκ», θα της δώσει «διάδρομο» για να προωθηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιοχή Ντονέτσκ – Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Τα ρωσικά διαγράμματα δείχνουν το Ποκρόβσκ υπό ρωσικό έλεγχο και τις ουκρανικές δυνάμεις περικυκλωμένες στη γειτονική Μιρνοχράντ. Τα ουκρανικά διαγράμματα δείχνουν την Ποκρόβσκ ως γκρίζα ζώνη χωρίς έλεγχο από καμία πλευρά και τη Μιρνοχράντ να μην έχει περικυκλωθεί πλήρως.

🇺🇸🇺🇦🇪🇺🇷🇺



Russia is being forced to send reserves to Pokrovsk — Ukraine has stabilized the front.

The Ukrainian forces are holding and inflicting colossal losses on an army that’s thrown ~170,000 troops at one small city.



📹SOF demilitarizing sabotage groups



3/ pic.twitter.com/LTr1iLbFmx — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) November 27, 2025

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μονάδες από τον Β' Σώμα Στρατού της Ρωσίας προχωρούν στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει ανατολικά, δυτικά και νότια της Μιρνοχράντ.

Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Βασιούκιβκα, νοτιοανατολικά της Σιβέρσκ.

Η Ρωσία πέρυσι άλλαξε τις τακτικές της στο πεδίο της μάχης. Αντί για μετωπικές επιθέσεις στις πόλεις, άρχισε να αναπτύσσει κινήσεις «σφήνας» γύρω από πολλά στρατηγικά σημεία, με στόχο τη μείωση των απωλειών και την υποχρεωτική απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων ή τον κίνδυνο περικύκλωσης.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του διείσδυσαν στις ουκρανικές γραμμές βόρεια του Χουλιάιπολε, στη νότια περιοχή Ζαπορίζια.