Η Ρωσία χτυπά το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρισμού και κερδίζει έδαφος

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ουκρανία την Παρασκευή, μία μέρα αφότου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις δυτικές πρωτεύουσες. Το Κίεβο κάνει λόγο για μια πολυαναμενόμενη ρωσική επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανατολικά.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι 61 από τους 71 ρωσικούς πυραύλους είχαν καταρριφθεί. Αλλά ο υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλούσενκο τόνισε ότι η Ρωσία είχε πλήξει εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης σε έξι περιοχές, προκαλώντας μπλακ άουτ στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε μη στρατιωτικές υποδομές μακριά από τις γραμμές του μετώπου, αφήνοντας εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ρεύμα, θέρμανση ή νερό για μέρες στη μέση του χειμώνα.

Αυτές οι εξελίξεις συμβαίνουν καθώς ο Ζελένσκι ολοκλήρωσε την περιοδεία του στο Λονδίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, αλλά δεν εξασφάλισε δημόσιες υποσχέσεις για τα μαχητικά αεροσκάφη που ζητούσε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι 10 ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική πρωτεύουσα αφού οι σειρήνες ήχησαν κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής και οι κουρασμένοι πολίτες βρήκαν καταφύγιο.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ δήλωσε ότι η Ουκρανία ήταν χωρίς το 44% της πυρηνικής παραγωγής και το 75% της θερμικής ισχύος.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να δεχθεί αποτυχίες και για αυτό συνεχίζει να τρομοκρατεί τον (ουκρανικό) πληθυσμό. Πρόκειται για ακόμα μια προσπάθεια να καταστρέψει το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και να στερήσει από τους Ουκρανούς το φως, τη θέρμανση και το νερό», έγραψε ο Σμιχάλ στο Telegram.

Νωρίτερα, κάτοικοι του Κιέβου περίμεναν την άρση του συναγερμού για να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τις νέες πυραυλικές επιθέσεις (φωτό).

Σειρήνες ήχησαν δύο φορές σε ολόκληρη την Ουκρανία την Παρασκευή, εν μέσω αλλεπάλληλων πυραυλικών επιδρομών που ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί.

Air alert again announced in all oblasts of Ukraine pic.twitter.com/l9ntkEQUwD — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 10, 2023

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις συνιστούν εγκλήματα πολέμου. "Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και όλων των Ουκρανών. Και θα επιταχύνουν περαιτέρω την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας", έγραψε στο Twitter.

Russia’s indiscriminate attacks on Ukrainian cities are war crimes.

This terror tactic will not deter Ukraine or its partners.



The EU and it’s member states stand by Ukraine and all Ukrainians. And will further speed up the provision of military equipment, including air defence. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 10, 2023

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους και λέει ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες επιτίθεται υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

Ο Πούτιν θα απευθύνει διάγγελμα στις 21 Φεβρουαρίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απευθύνει στις 21 Φεβρουαρίου διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό, δηλαδή τρεις μέρες πριν την επέτειο εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

«Την 21η Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μιλήσει στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση» (η οποία συγκροτείται από την Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) και το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (άνω βουλή)», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η ομιλία θα αφορά «την τρέχουσα κατάσταση», συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Gostiny Dvor, μια αίθουσα συνεδρίων κοντά στην Κόκκινη Πλατεία, στο κέντρο της Μόσχας.

On February 21, Putin will deliver a message to the Federal Assembly, Peskov said. pic.twitter.com/m1sDyA08pt — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023

Λαβρόφ: Η Ρωσία πολεμά όπως πολεμούσε εναντίον του Χίτλερ και του Ναπολέοντα

Η Ρωσία διεξάγει σήμερα μια μάχη παρόμοια με εκείνη ενάντια στον Ναπολέοντα τον 19ο αιώνα και τον Αδόλφο Χίτλερ τον 20ο αιώνα, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι προσπάθειες της Δύσης να απομονώσουν τη Ρωσία απέτυχαν παταγωδώς.

«Οι εκκλήσεις για τον διαμελισμό της πατρίδας μας γίνονται όλο και πιο ηχηρές», είπε ο Λαβρόφ σήμερα στη ρωσική πρωτεύουσα σε μια εκδήλωση για διπλωμάτες στο ρωσικό ΥΠΕΞ, μετά την επιστροφή του από μια περιοδεία μίας εβδομάδας σε χώρες της Αφρικής.

«Αυτοί που προσπαθούν να ελέγξουν ολόκληρη τη διεθνή ατζέντα, τις παγκόσμιες οικονομικές σχέσεις και ολόκληρη τη διεθνή πολιτική αποφάσισαν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

«Αποφάσισαν να αντλήσουν από τη θλιβερή εμπειρία του Ναπολέοντα και του Χίτλερ δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο της εξόντωσης της Ρωσίας ή της αποδυνάμωσής της στο μέγιστο».

Η Μόσχα χαρακτηρίζεται επίσης ως θύμα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ που της επιβλήθηκαν μετά την εισβολή, υποστηρίζοντας ότι οι παραδόσεις όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία αποτελούν απόδειξη της πρόθεσης να καταστραφεί η Ρωσία.

Διαβάστε επίσης: Ο Πούτιν θα απευθύνει διάγγελμα στις 21 Φεβρουαρίου

Λαβρόφ: Η Ρωσία πολεμά όπως πολεμούσε εναντίον του Χίτλερ και του Ναπολέοντα

Επίκεντρο της Μόσχας, το Μπαχμούτ

Η Μόσχα έχει ως επίκεντρο το τελευταίο διάστημα την μικρή πόλη Μπαχμούτ. Μετά από μήνες στατικών μαχών πυροβολικού, γνωστών και στις δύο πλευρές ως "κρεατομηχανή", οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν τελικά να περικυκλώνουν την πόλη.

Στα στρατεύματά τους περιλαμβάνεται ο ιδιωτικός στρατός της Βάγκνερ που έχει στρατολογήσει δεκάδες χιλιάδες κατάδικους με την υπόσχεση ότι θα τους δοθεί χάρη αν επιβιώσουν.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Βάγκνερ φαίνεται να έχουν προχωρήσει δύο με τρία χιλιόμετρα γύρω από το βόρειο τμήμα του Μπαχμούτ από την Τρίτη. Αυτή αποτελεί μια ταχεία ώθηση σε μία μάχη όπου οι γραμμές του μετώπου έχουν μετακινηθεί ελάχιστα εδώ και μήνες.

Ενώ η Βάγκνερ έχει ενισχύσει τους αριθμούς της με αιχμαλώτους, ο τακτικός στρατός της Ρωσίας είναι πλέον σε θέση να αναπτύξει 300.000 ή περισσότερους άνδρες που επιστρατεύτηκαν στην αναγκαστική κινητοποίηση στα τέλη του περασμένου έτους.

Η Βρετανία ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κάνει κάποιες προόδους κοντά στο Βουχλεντάρ, ένα στρατηγικής σημασίας προπύργιο που κατέχουν οι Ουκρανοί στη διασταύρωση του νότιου και του ανατολικού μετώπου.

Οι ουκρανικές θέσεις στο Βουχλεντάρ διατηρούνται από την αρχή του πολέμου ως άξονας για τις γραμμές του μετώπου και η επίθεση αυτής της εβδομάδας έχει χαρακτηριστεί ως δαπανηρό φιάσκο από ορισμένους φιλοπόλεμους Ρώσους στρατιωτικούς bloggers.

Η ρωσική κλιμάκωση «μόλις ξεκίνησε»

Ουκρανοί αξιωματούχοι, υπό τον ήχο σειρήνων, προειδοποιούσαν για το ότι η ρωσική κλιμάκωση μόλις ξεκίνησε.

As Zelensky visits Europe, Reports of massive missile strikes on Ukraine pic.twitter.com/oEukHJmdQi — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 10, 2023

Τέσσερις από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ουρκανικού παρόχου DTEK επλήγησαν από τις επιθέσεις, ανέφερε το Reuters, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε, μέσω Telegram, ότι δέκα πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική πρωτεύσουσα.

Ρωσικός πύραυλος πάνω από τη Μολδαβία

Στη διάρκεια των νέων επιθέσεων, ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και 35 χλμ. βορειοανατολικά των συνόρων της Ρουμανίας, πριν εισέλθει στην Ουκρανία.

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας εντόπισαν πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε από ρωσικό πλοίο κοντά στην Κριμαία.

BREAKING:



Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK — Visegrád 24 (@visegrad24) February 10, 2023

Διαβάστε σχετικά:

Μολδαβία: Καλεί σε εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη για τον πύραυλο

Ουκρανία: Δύο ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν από τον εναέριο χώρο Ρουμανίας - Μολδαβίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σχολίασε ότι το περιστατικό με τους ρωσικούς πυραύλους πάνω από τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αποτελούν πρόκληση για τη στρατιωτική συμμαχία και τη συλλογική ασφάλεια.

Διαβάστε σχετικά:

Ουκρανία: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ οι ρωσικοί πύραυλοι πάνω από Μολδαβία και Ρουμανία

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν Ζαπορίζια και Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας και τη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου με δεκάδες πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλες τις δυτικές, ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ενέργειας.

Ο διαχειριστής του δικτύου, Ukrenergo, ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στην ανατολική, νότια και δυτική Ουκρανία είχαν πληγεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Mayor Ihor Terekhov reports that a missile hit a critical infrastructure facility in #Kharkiv. pic.twitter.com/52LjgBwTxC — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2023

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, του Χάρκοβου, επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών είχαν πληγεί και προειδοποίησε για πιθανές διακοπές ρεύματος.

Επιθέσεις με drones και πυραύλους

Η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στο δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κρίσιμες εγκαταστάσεις του τομέα των μεταφορών.

Η Μόσχα, η οποία προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, διεξάγει εκστρατεία μαζικών πυραυλικών επιθέσεων με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας.

«Ο συναγερμός θα είναι διαρκείας»

«Η εχθρική αεροπορία βρίσκεται στον αέρα και τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Kaliber βρίσκονται στη θάλασσα. Ο εχθρός εκτόξευσε πυραύλους. Ο αεροπορικός συναγερμός θα είναι διαρκείας», προειδοποίησε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

«Σας παρακαλούμε να μην αγνοείτε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και να πηγαίνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

Sirens went off in my town in Kyiv region.

Air raid alert is declared in many regions of #Ukraine. It is reported explosions in Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. Preliminary, Ukraine’s air defense is working there.



It’s 04:15 am in #Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/lkixWTrNDm — Vladyslava Soroka (@tenditno) February 10, 2023

Ρωσικό σχέδιο για «μεγάλη επίθεση»

Οι δυτικές κυβερνήσεις, τις προηγούμενες μέρες έκαναν λόγο για ρωσικό σχέδιο μεγάλης επίθεσης στην Ουκρανία, από την επόμενη εβδομάδα, πριν την επέτειο για τη συμπλήρωση ενός έτους από την 24η Φεβρουαρίου όταν έγινε η ρωσική εισβολή.

Ο κύριος στόχος της θεωρείται ότι είναι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου του Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχει εν μέρει η Ουκρανία.

Τα σενάρια της επίθεσης

Ουκρανικές κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ένα σενάριο θα περιλάμβανε πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, και μια προσπάθεια να αποκοπεί το ανατολικό τμήμα της χώρας με βομβαρδισμό γεφυρών και προέλαση σε σαρωτικό τόξο από τον βορρά και τον νότο.

Στρατιωτικοί αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς το ότι η Ρωσία διαθέτει αρκετές μονάδες πεζικού για να προελάσει γρήγορα στο ουκρανικό έδαφος. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι ορισμένα τμήματα των ουκρανορωσικών συνόρων δεν διαθέτουν ισχυρή άμυνα.

Πάντως, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δίαυλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτοί, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα για επιστροφή σε κανονικές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Διαβάστε ακόμα:

Ρώσος αξιωματούχος: Παραμένουν ανοικτές οι γραμμές επικοινωνίας Μόσχας - ΝΑΤΟ

Μεντβέντεφ: Πρέπει να κατασκευάσουμε και να εκσυγχρονίσουμε χιλιάδες άρματα μάχης

Μακρόν - Ουκρανία: Δεν αποκλείω να στείλουμε μαχητικά αεροσκάφη αλλά τώρα δεν είναι προτεραιότητα