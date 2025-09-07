Η Ρωσία έπληξε την έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο - Στους τρεις οι νεκροί

Ζημιά από εχθρικό πλήγμα υπέστη, την Κυριακή, η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, τον Φεβρουάριο 2022, όπως δήλωσε, την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσχεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

Στο μεταξύ, ένα βρέφος ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό 18 ατόμων και έβαλαν φωτιά σε δεκάδες κτίρια στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της κυβέρνησης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά την επίθεση, η οποία ξεκίνησε με βροχή από drones και συνεχίστηκε με πυραυλικές επιθέσεις.

Μάρτυρες του Reuters είδαν πυκνό καπνό να ανεβαίνει από το κτίριο στην περιοχή Πετσέρσκι της πόλης.

Οι επιθέσεις με drones σκότωσαν το βρέφος και μια νεαρή γυναίκα, ανέφερε ο Κλίτσκο στο Telegram, ενώ μια έγκυος γυναίκα ήταν μεταξύ των πέντε τραυματιών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο Κλίτσκο είχε δηλώσει ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε σε ένα καταφύγιο βομβών, ανατολικά του ποταμού Ντνίπρο, όπου σημειώθηκαν και οι άλλες δύο θάνατοι.

Κρατικοί αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο από τους τέσσερις ορόφους ενός κτιρίου κατοικιών στην περιοχή που χτυπήθηκε από την επίθεση με drones, με τη δομή του να καταστρέφεται εν μέρει.

Στη δυτική περιοχή Σβιατοσίνσκι, αρκετοί όροφοι ενός εννιαόροφου κτιρίου κατοικιών καταστράφηκαν μερικώς, σύμφωνα με τον Κλίτσκο και αξιωματούχους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Τα συντρίμμια του drone που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιές σε ένα 16όροφο κτίριο διαμερισμάτων και σε δύο ακόμη εννιαόροφα κτίρια, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Καπνός βγαίνει από κτίρια διαμερισμάτων, μερικά από τα οποία έχουν μερικώς καταρρεύσει και οι προσόψεις τους έχουν γκρεμιστεί, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιωματούχους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Η Ρωσία «χτυπούσε σκόπιμα και συνειδητά πολιτικούς στόχους», δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, στο Telegram.

Δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Μαλέτσκι στο Telegram.

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κριβι Ριγκ της ίδιας περιοχής είχαν ως στόχο τις μεταφορές και τις αστικές υποδομές, δήλωσε ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, στο Telegram, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματίες.

Στη νότια πόλη της Οδησσού, οι πολιτικές υποδομές και τα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, με πυρκαγιές να ξεσπούν σε αρκετές πολυκατοικίες, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέγκ Κίπερ στο Telegram.<